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сегодня, 11:11 0

В Тынде по подозрению в получении взятки задержали сотрудника полиции (видео)

В Тынде по подозрению в получении взятки задержали сотрудника полиции (видео)
Фото: Телеграм-канал "Амурские волны""

Следственным отделом города Тында возбуждено уголовное дело в отношении дознавателя отдела дознания муниципального отдела МВД России «Тындинский». Он подозревается в получении взятки.

20 мая подозреваемый получил от местного жителя 170 тысяч рублей. По предварительным данным, деньги являлись частью требуемой подследственным общей суммы взятки в размере 470 тысяч.

Как полагает следствие, за деньги подозреваемый обещал использовать свое служебное положение и повлиять на ход дела, чтобы вынесенный приговор не был связан с реальным лишением свободы.

Преступление выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Амурской области, обеспечивших оперативное сопровождение при задержании подозреваемого в момент получения им незаконного вознаграждения.

В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Расследование уголовного дела по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки, совершенное с вымогательством, в крупном размере) продолжается.

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#происшествия

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