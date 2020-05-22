ЦИК разрешил использовать замороженные средства на подготовку голосования по поправкам к Конституции

Центризбирком РФ возобновил подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию. Ведомство опубликовало постановление, которым разрешил использовать ранее замороженные средства, выделенные на подготовку к этому общероссийскому событию.

В документе говорится, что в целях обеспечения «подготовительных мероприятий к возобновлению действий по подготовке и проведению общероссийского голосования» ЦИК постановляет признать утратившими силу ряд пунктов из ранее опубликованного постановления о приостановке подготовки.

В частности, речь идет о том, что с 28 марта избирательным комиссиям предписывалось приостановить принятие бюджетных обязательств на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также по выплате дополнительной оплаты труда членам избирательных комиссий, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение общероссийского голосования. Перечисление денежных средств комиссиям было приостановлено.

Министерству иностранных дел и министерству обороны также было предписано приостановить финансирование участковых избирательных комиссий, образованных за пределами территории Российской Федерации.

Часть мероприятий по подготовке к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию уже завершена, поэтому, как только позволит ситуация с коронавирусом и президент назначит дату его проведения, Центризбиркому РФ понадобится 20-30 дней на завершение его организации. Об этом заявила «Интерфаксу» секретарь ЦИК Майя Гришина.

«ЦИК проведет голосование к той дате, которая будет в указе президента. Те процедуры, которые сейчас предусмотрены, рассчитаны где-то на 20-30 дней. Порядок организации голосования, который мы приняли, в основной своей части приостановлен, поэтому мы ждем, когда будут возобновлены процедуры - мы их возобновим сразу, как только будет дата определена. Исходя из всех уже проведенных мероприятий будет определен дальнейший порядок проведения», – сказала Гришина.

По ее словам, регионам будет также достаточно этого срока. Она также сообщила, что «сейчас прорабатывается вопрос» о том, будет ли дистанционное электронное голосование использоваться в регионах кроме Москвы.

Госдума разрешила проводить дистанционное электронное голосование на выборах всех уровней. Ранее планировалось, что при проведении общероссийского голосования оно будет проводиться только в Москве.

Новая Конституция, помимо прочего, обнулит все президентские сроки Владимира Путина, и он получит право баллотироваться еще на два срока – до 2036 года.