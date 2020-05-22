В Циолковском маски распространяют через почтовые ящики (видео)

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Об эпидемиологической ситуации рассказал глава ЗАТО Сергей Левицкий. Он сообщил, что всем жителям космического города будут выданы средства индивидуальной защиты. Проводится дезинфекция территорий.

«(...) Сейчас мы продолжаем работу по определению круга контактных (на сегодня их 167), берем пробы, проводим исследование отобранных материалов. Друзья, сегодня и завтра во все почтовые ящики города будет распространена газета "Время Циолковского". Обратите внимание: в газету будет вложено индивидуальное средство защиты (маска). Спасибо людям, представителям бизнеса, которые помогли и направили в город индивидуальные средства защиты (маски, перчатки, защитные костюмы). С их помощью нам удалось частично снабдить нашу полицию, волонтеров, медиков и вас, уважаемые жители, средствами защиты!» – написал Левицкий в своем Инстаграме.

Он попросил горожан ограничить прогулки с детьми на улицах.

«Уважаемые родители, очень много детей на улице! Понимаю, что тепло, трудно загнать детей домой, но необходимо это сделать, надо потерпеть! Нам необходимы две-три недели для того, чтобы остановить распространение! Пожалуйста, помогите нам! Соблюдайте правила. Уверен, вы устали слышать от меня слово "дисциплина", но именно это сейчас самое главное!!! Чем больше мы будем дисциплинированными, тем скорее мы вернёмся к нормальной жизни! Берегите себя, я очень переживаю за вас! Здоровья всем!» – обратился глава.