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сегодня, 11:00 3

В Циолковском маски распространяют через почтовые ящики (видео)

В Циолковском маски распространяют через почтовые ящики (видео)
Фото: скриншот видео

В ЗАТО Циолковский, который находится недалеко от космодрома Восточный, количество лиц, контактировавших с зараженными коронавирусом, достигло 167. По последней информации, в Циолковском подтверждено 11 случаев COVID-19.

Об эпидемиологической ситуации рассказал глава ЗАТО Сергей Левицкий. Он сообщил, что всем жителям космического города будут выданы средства индивидуальной защиты. Проводится дезинфекция территорий.

«(...) Сейчас мы продолжаем работу по определению круга контактных (на сегодня их 167), берем пробы, проводим исследование отобранных материалов. Друзья, сегодня и завтра во все почтовые ящики города будет распространена газета "Время Циолковского". Обратите внимание: в газету будет вложено индивидуальное средство защиты (маска). Спасибо людям, представителям бизнеса, которые помогли и направили в город индивидуальные средства защиты (маски, перчатки, защитные костюмы). С их помощью нам удалось частично снабдить нашу полицию, волонтеров, медиков и вас, уважаемые жители, средствами защиты!» – написал Левицкий в своем Инстаграме.

Он попросил горожан ограничить прогулки с детьми на улицах.

«Уважаемые родители, очень много детей на улице! Понимаю, что тепло, трудно загнать детей домой, но необходимо это сделать, надо потерпеть! Нам необходимы две-три недели для того, чтобы остановить распространение! Пожалуйста, помогите нам! Соблюдайте правила. Уверен, вы устали слышать от меня слово "дисциплина", но именно это сейчас самое главное!!! Чем больше мы будем дисциплинированными, тем скорее мы вернёмся к нормальной жизни! Берегите себя, я очень переживаю за вас! Здоровья всем!» – обратился глава.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • lev4ik

    lev4ik
    1 час назад

    Газета хоть мягкая?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    lev4ik


    Ну! А то как-никак 2 недели не утерпеть при любой "дисциплине"

  • dance

    dance
    53 минуты назад

    Недальновидно через почтовые ящики маски распространять. Кто-нибудь предприимчивый "получит почту" вместе с масками за весь подъезд - как пить дать.

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