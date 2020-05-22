Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:54 3

В Приамурье за прошедшую неделю количество инфицированных COVID-19 возросло в 1,5 раза

В Приамурье за прошедшую неделю количество инфицированных COVID-19 возросло в 1,5 раза
Фото: инфографика ИКЦ

С 15 по 21 мая в Амурской области количество выявленных заболевших выросло в 1,5 раза. По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), по сравнению с предыдущей неделей данный показатель уменьшился на 0,2.

За последнюю неделю прирост инфицированных в регионе составил 100 человек. По росту заболеваемости Амурская область занимает второе место среди субъектов ДФО. Эту позицию Приамурье делит с Республикой Саха (Якутия) и Забайкальским краем, где количество выявленных зараженных за последнюю неделю выросло также в 1,5 раза.

Наибольший скачок наблюдается в Чукотском автономном округе, где количество выявленных случаев COVID-19 выросло в 1,6 раза. Наименьший прирост – в 1,2 раза – наблюдается в Еврейской автономной области.

В целом по Дальневосточному федеральному округу подтвержденные случаи коронавирусной инфекции увеличились в 1,4 раза. В остальной части России показатель немного ниже. Количество выявленных зараженных выросло в 1,3 раза.

По данным ИЦК, на сегодняшний день в России насчитывается более 310 тысяч случаев заболевания COVID-19. Это второе место в мире по количеству выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией. На первом месте по заболеваемости США – 1 552 594 человека. После России по количеству выявленных случаев – Бразилия, Великобритания и Испания.

Просмотров всего: 634

#Дальний Восток #коронавирус

распечатать


Коронавирус 1

Среди сотрудников компании «Газпром переработка Благовещенск» в Свободном не выявлено заболевших COVID-19
Общество 2

Молодые дальневосточники стали массово разводиться из-за льготной ипотеки
Коронавирус 1

Амурские медики рассказали, почему коронавирусные пневмонии опасны и непредсказуемы
Коронавирус 3

В Циолковском маски распространяют через почтовые ящики (видео)
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    мы это видим-как количество больных снижать будите?

  • lev4ik

    lev4ik
    1 час назад

    Статистически , конечно. Процентовочку выводить по снижению. Если команда сверху будет,то хоть завтра.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    44 минуты назад

    lev4ik

    Статистически , конечно. Процентовочку выводить по снижению. Если команда сверху будет,то хоть завтра.



    Ну почему же сразу завтра. Сегодня можно вечерком. А потом в инстаграмме написать:"Дорогие друзья, область живёт".

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь