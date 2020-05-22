В Приамурье за прошедшую неделю количество инфицированных COVID-19 возросло в 1,5 раза

Фото: инфографика ИКЦ

С 15 по 21 мая в Амурской области количество выявленных заболевших выросло в 1,5 раза. По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), по сравнению с предыдущей неделей данный показатель уменьшился на 0,2.

За последнюю неделю прирост инфицированных в регионе составил 100 человек. По росту заболеваемости Амурская область занимает второе место среди субъектов ДФО. Эту позицию Приамурье делит с Республикой Саха (Якутия) и Забайкальским краем, где количество выявленных зараженных за последнюю неделю выросло также в 1,5 раза.

Наибольший скачок наблюдается в Чукотском автономном округе, где количество выявленных случаев COVID-19 выросло в 1,6 раза. Наименьший прирост – в 1,2 раза – наблюдается в Еврейской автономной области.

В целом по Дальневосточному федеральному округу подтвержденные случаи коронавирусной инфекции увеличились в 1,4 раза. В остальной части России показатель немного ниже. Количество выявленных зараженных выросло в 1,3 раза.

По данным ИЦК, на сегодняшний день в России насчитывается более 310 тысяч случаев заболевания COVID-19. Это второе место в мире по количеству выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией. На первом месте по заболеваемости США – 1 552 594 человека. После России по количеству выявленных случаев – Бразилия, Великобритания и Испания.