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сегодня, 10:24 10

В Благовещенске будут судить владельцев точек с квасом за отсутствие масок на продавцах

В Благовещенске будут судить владельцев точек с квасом за отсутствие масок на продавцах
Фото: амурское УМВД

В Благовещенске сотрудники полиции проводят профилактические рейды для предупреждения распространения коронавируса. Как поясняют правоохранители, неоднократно в дежурную часть поступали сообщения от граждан о продавцах кваса, работающих без средств индивидуальной защиты.

МО МВД Росси «Благовещенский» организовал профилактические рейды по выявлению и пресечению таких фактов. С начала текущей недели полицейскими проверено более 20 торговых объектов. Большинство работников соблюдают необходимые меры безопасности. Выявлены и несколько случаев реализации кваса продавцами, находящимися без средств индивидуальной защиты (масок, перчаток).

В отношении правонарушителей – индивидуальных предпринимателей – собраны административные материалы, которые направлены в городской суд для рассмотрения и принятия решения.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Paster

    Paster
    2 часа назад

    А хотдожниц туберкулёзных?

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    2 часа назад

    Так на улице маски "не работают"?

    Что за дичь....

  • Сент-Этьен

    Сент-Этьен
    2 часа назад

    полицейский идиотизм

  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    1 час назад

    Криптоаналитик

    Так на улице маски "не работают"?

    Что за дичь....



    Вы думайте о чем пишите! Пусть сидят без масок, пока к ним клиенты не подошли, а если подошел покупатель, то обязаны быть в маске, чтобы ВАС не заразить.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    ok_Людмила

    Криптоаналитик

    Так на улице маски "не работают"?

    Что за дичь....



    Вы думайте о чем пишите! Пусть сидят без масок, пока к ним клиенты не подошли, а если подошел покупатель, то обязаны быть в маске, чтобы ВАС не заразить.



    Каким образом она может заразить вас на открытом воздухе?



    Вы с ней целоваться будете? О_О



    Зато в автобусах, как селёдки, набьются, а маски на подбородках. )))



  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    1 час назад

    ok_Людмила

    Криптоаналитик

    Так на улице маски "не работают"?

    Что за дичь....



    Вы думайте о чем пишите! Пусть сидят без масок, пока к ним клиенты не подошли, а если подошел покупатель, то обязаны быть в маске, чтобы ВАС не заразить.



    Вы вообще начните думать.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Oldlord Каким образом она может заразить вас на открытом воздухе?



    Погугли. Расстояние слишком маленькое



    Зато в автобусах, как селёдки, набьются, а маски на подбородках. )))



    Больше всего развлекают те кто только рот прикрывают и дышат через нос. Навевает "потыкайте иголкой перед вскрытием контрацептива"

  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    1 час назад

    Oldlord

    ok_Людмила

    Криптоаналитик

    Так на улице маски "не работают"?

    Что за дичь....



    Вы думайте о чем пишите! Пусть сидят без масок, пока к ним клиенты не подошли, а если подошел покупатель, то обязаны быть в маске, чтобы ВАС не заразить.



    Каким образом она может заразить вас на открытом воздухе?

    Вы с ней целоваться будете? О_О

    Зато в автобусах, как селёдки, набьются, а маски на подбородках. )))



    Не обязательно целоваться. Она у вас спросила: Сколько вам кваса?. Когда человек говорит, то частицы слюны распрыскиваются, а вы то же стоите без маски- вот и контакт!! Вы уже заражены..

  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    56 минут назад

    "Вирусу" нет разницы на улице Вы или в помещении.Кто Вам сказал, что вирусы на улице погибают? На улице не надо носить маску если в окружности на насколько метров рядом нет людей.

  • Oldlord

    Oldlord
    53 минуты назад

    ЛайКа

    Oldlord Каким образом она может заразить вас на открытом воздухе?


    Погугли. Расстояние слишком маленькое



    Не подходи близко! )



    Кстати, у продавцов должна ещё быть медкнижка. )



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