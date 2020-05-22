В Благовещенске будут судить владельцев точек с квасом за отсутствие масок на продавцах

Фото: амурское УМВД

В Благовещенске сотрудники полиции проводят профилактические рейды для предупреждения распространения коронавируса. Как поясняют правоохранители, неоднократно в дежурную часть поступали сообщения от граждан о продавцах кваса, работающих без средств индивидуальной защиты.

МО МВД Росси «Благовещенский» организовал профилактические рейды по выявлению и пресечению таких фактов. С начала текущей недели полицейскими проверено более 20 торговых объектов. Большинство работников соблюдают необходимые меры безопасности. Выявлены и несколько случаев реализации кваса продавцами, находящимися без средств индивидуальной защиты (масок, перчаток).

В отношении правонарушителей – индивидуальных предпринимателей – собраны административные материалы, которые направлены в городской суд для рассмотрения и принятия решения.