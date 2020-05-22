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сегодня, 10:07 0

Тульская медсестра в бикини влюбила в себя не только русских, но и иностранцев

Тульская медсестра в бикини влюбила в себя не только русских, но и иностранцев
Фото: соцсети

Медсестра инфекционного госпиталя в Туле, появившаяся перед пациентами в прозрачном защитном костюме от коронавируса поверх бикини, влюбила в себя иностранных пользователей Reddit и пользователей российского портала Pikabu.

Пост в американскую соцсеть Reddit выложил юзер с ником snusmumrikk. Под снимком он написал: «Обычная медсестра, работающая с коронавирусом в России». Многие комментаторы поддержали девушку, заметив, что в этом костюме действительно жарко. Кроме того, пользователи посчитали, что такой вид медсестры может поднять дух и настроить на выздоровление.

Американцы также начали искать у себя симптомы коронавируса, чтобы попасть на лечение именно в эту тульскую больницу. А один из них написал: «Когда мне будут говорить, что наша система здравоохранения лучшая в мире, я просто покажу это фото и уеду в Россию».

Фотография медсестры вдохновила художницу, зарегистрированную в Twitter под ником @Marmalade_Mum, на создание портрета, пишет «Лента.ру».

В российских соцсетях также идет активное обсуждение внешнего вида девушки, многие встают на ее защиту.

«Я пробовал носить этот костюм, вспотел в нем за пять минут, действительно очень жарко», «Я думаю, она это сделала не специально, ей просто было так удобнее, но о том, что костюм просвечивает, она не подумала», «Она просто не сообразила, что в шортах и майке будет лучше», «Они работают как проклятые, у них мало времени думать, они хотят, как все, чуть больше комфорта».

Медсестра была наказана за свой внешний вид по решению руководства тульской больницы, сообщалось 19 мая. В региональном Минздраве заявили, что сотрудница нарушила требования к медицинской одежде и в отношении нее применено дисциплинарное взыскание в виде замечания. С персоналом больницы также провели разъяснительную беседу.

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#жизнь #коронавирус #медицина

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