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сегодня, 10:13 1

Опубликован предварительный график ЕГЭ-2020

Опубликован предварительный график ЕГЭ-2020

Рособрнадзор опубликовал проект нового расписания основного периода ЕГЭ 2020 года. В соответствии с ним экзамены должны начаться 29 июня – в этот день проведут ЕГЭ по географии, литературе и информатике.

Проведение самого массового экзамена – по русскому языку – будет разделено на два дня, он пройдет 2 и 3 июля.

6 июля запланировано проведение ЕГЭ по профильной математике, 9 июля – по истории и физике, 13 июля – по обществознанию и химии, 16 июля – по биологии, а также письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 18 и 20 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Также в расписании будут предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

Все участники ЕГЭ-2020, зарегистрированные как на досрочный период экзаменов, так и на основной, смогут сдать ЕГЭ в указанные даты. ЕГЭ в 2020 году будет проводиться только для тех участников, которым его результаты нужны для поступления в вуз. Для получения аттестата о среднем общем образовании ЕГЭ в этом году сдавать не нужно, аттестаты будут выданы на основании итоговых годовых оценок.

«Сроки проведения ЕГЭ позволят всем участникам сдать экзамены и подать документы в выбранные вузы. Чтобы максимально снизить риски для здоровья участников и организаторов ЕГЭ, в этом году мы реализуем дополнительные меры безопасности в экзаменационных пунктах», – сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Во всех пунктах проведения ЕГЭ усилят санитарный контроль: будет проводиться дезинфекция аудиторий, обязательная термометрия участников на входе, оснащение помещений дозаторами с антисептическими средствами для обработки рук. Рассаживать участников будут, соблюдая дистанцию не менее 1,5 метра.

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#образование #школа

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    слишком ранняя дата-есть угроза жизни детей

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