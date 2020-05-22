Пункт пропуска Поярково – Сюнькэ в Приамурье возобновляет работу

Фото: пресс-служба Благовещенской таможни

С 25 мая по согласованию с китайской стороной начнётся движение через пункт пропуска Поярково – Сюнькэ в Амурской области. Решение о начале международных грузовых перевозок принято на заседаниях координационных советов смешанных пунктов пропуска Благовещенск и Поярково.

Как рассказал начальник Поярковского таможенного поста Вячеслав Цепелев, в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции пост обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты и готов начать работу в штатном режиме. В период навигации пункт пропуска работает: с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, обеденный перерыв – с 12:00 до 13:00. Выходные дни: суббота, воскресенье, сообщает пресс-служба Благовещенской таможни.

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#Китай #таможня

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Нина Гвоздкова