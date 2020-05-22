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сегодня, 10:02 3

Правительство Приамурья готовит второй пакет мер поддержки для предпринимателей

Правительство Приамурья готовит второй пакет мер поддержки для предпринимателей
Фото: pixabay.com

В региональном правительстве готовят второй пакет мер поддержки для предпринимателей. Об этом на заседании областного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики рассказала министр экономического развития и внешних связей региона Людмила Старкова. По ее словам, новый документ будет направлен на расширение перечня получателей принятых ранее налоговых преференций.

В частности, речь идет о расширении списка видов экономической деятельности, при осуществлении которых налогоплательщики вправе пользоваться льготной ставкой по упрощенной системе налогообложения. Согласно первому пакету мер, принятому ранее, пользоваться льготной ставкой (для доходов – 1 % и для доходов за вычетом расходов – 5 %) в текущем году могут предприниматели, работающие в 28 определенных видах деятельности. Теперь правительство региона планирует дополнительно расширить этот список.

На сегодняшний день уже ведется формирование дополнительного перечня. Ожидается, что благодаря принятию пакета налоговыми льготами смогут дополнительно воспользоваться еще несколько сотен амурчан.

Такое же расширение льготных категорий ожидается и в части налога на имущество организаций. Кроме того, новый пакет мер будет предусматривать и снижение патента по целому ряду видов предпринимательской деятельности, «зеркально» принятым по упрощенной системе налогообложения. Только по предварительным подсчетам, уменьшение размера потенциально возможного к получению ИП годового дохода на 50 % дополнительно коснется более 200 налогоплательщиков.

«Первый пакет мер предусматривает достаточно широкий охват получателей. Согласно подсчетам специалистов, воспользоваться первым блоком налоговых льгот в общей сложности смогут больше 24 тысяч человек. Однако в текущих условиях мы предлагаем дополнительно расширить перечень получателей преференций, чтобы максимально поддержать бизнес в условиях пандемии», – подчеркнула Людмила Старкова.

Ожидается, что проект нового пакета мер поддержки будет направлен в законодательное собрание уже в ближайшие недели, сообщает пресс-служба амурского министерства экономического развития и внешних связей.

В текущем месяце в Приамурье был принят первый пакет мер поддержки предпринимателей. Общая сумма налоговых преференций по первому пакету составила больше миллиарда рублей.

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#бизнес #коронавирус

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    Жиринoвский предлoжил ликвидирoвaть Сoвет Федерaции и избaвиться oт ненужных чинoвникoв.

    "В Рoссии мнoгo ненужных депутaтoв и чинoвникoв. Нужнo в двa рaзa сoкрaтить aппaрaты чинoвникoв и кoличествo депутaтoв в пaрлaментaх всех урoвней. В тoм числе в Гoсудaрственнoй Думе и Мoсгoрдуме. Тaкже стoит oбсудить вoзмoжнoсть ликвидaции Сoветa Федерaции" – зaявил лидер ЛДПР.

  • aleeex

    aleeex
    1 час назад

    А где первый пакет? Порвался?

  • lev4ik

    lev4ik
    1 час назад

    Новый тренд,"Правительство Приамурья".Обнуляшки-объединяшки...

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