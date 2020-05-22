В Амурской области идет работа по снижению административного давления на бизнес (видео)

Амурская область приняла участие во всероссийской онлайн-конференции «Защита бизнеса от силового давления в регионе». В рамках мероприятия, которое организовали представители цифровой платформы «ЗаБизнес.РФ» совместно с Агентством стратегических инициатив и ведущими бизнес-объединениями страны, губернатор региона Василий Орлов рассказал о работе по снижению уровня административного давления в Амурской области.

«Регионом в этом направлении была проделана большая работа, и уже есть определенная положительная динамика. Если в 2017 году 38% опрошенных предпринимателей сталкивались с фактами административного давления, то в 2018 году их количество не превышало 26%. Сократилось за это время и число внеплановых проверок бизнеса с 3884 в 2018 году до 3764 за год предыдущий», – отметил Орлов.

По словам губернатора, одна из основных проблем при взаимодействии с бизнесом по данной теме заключалась в отсутствии возможности прямой коммуникации с федеральными контролирующими органами. Решить этот вопрос получилось несколькими важными мероприятиями.

Была создана рабочая группа по решению вопросов административного давления на бизнес, куда в свою очередь вошли представители прокуратуры, силовых ведомств и контрольно-надзорных органов. Заседания из официальных кабинетов часто переносятся в пространство коллективной работы «Точка кипения», что, по мнению властей, добавляет диалогу открытость, а также повышает уровень доверия бизнеса к проверяющим органам.

В правительстве Амурской области периодически проводятся специальные заседания, где примеры проблемных проверок рассматриваются при непосредственном участии главы региона, руководителей контрольных органов и самих предпринимателей.

Кроме этого, по инициативе бизнес-сообщества создан общий публичный чат, куда входят члены совета предпринимателей, руководители региональных министерств и представители надзорных органов. Такое неформальное общение позволяет быстро реагировать на запросы бизнеса.

Отдельно Василий Орлов отметил активную позицию прокуратуры Амурской области, где регулярно проводятся общественные советы по защите прав предпринимателей, личные приемы и онлайн-конференции.

Значимость проделанной работы по снижению административного давления на бизнес отмечают и в Агентстве стратегических инициатив. По словам руководителя представительства АСИ на Дальнем Востоке Ольги Куриловой, активное участие в этом вопросе органов власти меняет отношение контрольно-надзорных органов к проводимой работе и делает ее более понятной для бизнеса в регионе. Амурскую область сегодня можно назвать образцом в этом направлении, подчеркивают в правительстве региона.

В рамках онлайн-конференции, предпринимателям напомнили об упрощении процедуры подачи обращения в случае необоснованного давления на бизнес. Специально разработанная платформа www.забизнес.рф создана и внедрена «Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с Минэкономразвития РФ, Минкомсвязи РФ, МВД России, ФСБ России, Генпрокуратурой РФ, Следственным комитетом России при активном участии ключевых общероссийских деловых объединений.

На сегодняшний день через нее было подано почти тысяча обращений, шесть из которых поступило из Амурской области.