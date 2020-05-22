Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22мая
Предыдущая новость
сегодня, 09:33 0

В Приамурье обследуют больше 1 200 человек, контактировавших с заболевшими коронавирусом

В Приамурье обследуют больше 1 200 человек, контактировавших с заболевшими коронавирусом
Фото: pixabay.com

В Приамурье зарегистрировано 1 234 человека, контактировавших с заболевшими коронавирусом. Проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию.

На COVID-19 в регионе проведено 32 397 исследований, в том числе за последние сутки – 1 812. На изоляции по месту жительства находится 1 217 человек, в изоляторах – 17, в обсерваторе – 0. Коэффициент распространения инфекции – 1,8. Показатель тестирования – 135,1 на 100 тысяч населения. Свободный коечный фонд – 49,4 %.

21 мая в области было выявлено 17 новых лабораторно подтверждённых случаев коронавируса.

Таким образом, с нарастающим итогом выявлено 294 случая COVID-19, 76 из которых завершились выздоровлением. Заболевшие – жители Благовещенска (108 человек), Благовещенского района (5 человек) Белогорска (31 человек), Тынды (41 человек), Зеи (3 человека), Магдагачинского района (6 человек), Свободного (23 человека), Шимановска (34 человека), Прогресса (4 человека), Завитинского района (1 человек), Ивановского района (4 человека), Бурейского района (1 человек), Серышевского района (26 человек), Райчихинска (4 человека), Константиновского района (2 человека), Сковородинского района (1 человек).

По официальной информации амурского Роспотребнадзора, зарегистрирован 1 летальный исход от коронавируса.

Просмотров всего: 41

#коронавирус

распечатать


Коронавирус

В Белогорске бесплатно раздают газету с описанием мер поддержки в период пандемии
Коронавирус

Последний звонок прозвенит по радио: в Белогорске придумали, как чествовать выпускников
Коронавирус

В Белогорске решили перенести празднование Дня города

Коронавирус 10

В Благовещенске мужчина с COVID–19 отказывался уходить из семьи в больницу
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь