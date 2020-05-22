В Приамурье обследуют больше 1 200 человек, контактировавших с заболевшими коронавирусом

В Приамурье зарегистрировано 1 234 человека, контактировавших с заболевшими коронавирусом. Проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию.

На COVID-19 в регионе проведено 32 397 исследований, в том числе за последние сутки – 1 812. На изоляции по месту жительства находится 1 217 человек, в изоляторах – 17, в обсерваторе – 0. Коэффициент распространения инфекции – 1,8. Показатель тестирования – 135,1 на 100 тысяч населения. Свободный коечный фонд – 49,4 %.

21 мая в области было выявлено 17 новых лабораторно подтверждённых случаев коронавируса.

Таким образом, с нарастающим итогом выявлено 294 случая COVID-19, 76 из которых завершились выздоровлением. Заболевшие – жители Благовещенска (108 человек), Благовещенского района (5 человек) Белогорска (31 человек), Тынды (41 человек), Зеи (3 человека), Магдагачинского района (6 человек), Свободного (23 человека), Шимановска (34 человека), Прогресса (4 человека), Завитинского района (1 человек), Ивановского района (4 человека), Бурейского района (1 человек), Серышевского района (26 человек), Райчихинска (4 человека), Константиновского района (2 человека), Сковородинского района (1 человек).

По официальной информации амурского Роспотребнадзора, зарегистрирован 1 летальный исход от коронавируса.