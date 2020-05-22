Михаил Швыдкой предлагает дать россиянам деньги: обзор прессы

Каждый год население России будет сокращаться; в кафе США посетителей защищают от коронавируса с помощью надувных шин; В Британии и странах Евросоюза запретили ментоловые сигареты. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Для начала немного о грустном. В «Труде-7» опубликовано исследование аналитиков (длинное название аналитического центра приводить не буду, очень долго) согласно которому численность населения России будет в перспективе до 2024 года ежегодно сокращаться.

По мнению экспертов, в 2024 году прогнозируется сокращение численности населения до 145 миллионов человек (и это базовый сценарий). По пессимистическому же сценарию население страны может уменьшиться до 139 миллионов. Как утверждают исследователи, такая тенденция будет устойчива и долговременна. Любопытно, что почти во всех регионах России специалисты фиксируют убыль населения. И если заглянуть дальше 2024 года с нынешней тенденцией…

Полный абзац

Теперь совсем о печальном: в странах Евросоюза и Великобритании начал действовать запрет на продажу ментоловых сигарет, фильтров, бумаги и капсул, содержащих ароматизаторы. Решение о поэтапном запрете табачных изделий с характерным вкусом было принято еще 6 лет назад, и сейчас приступили к его реализации. Кстати, запрещают также продажу тонких сигарет. «Панорама» сообщает, что новая мера рассчитана на сокращение числа молодых курильщиков, которые считают, что ментоловые сигареты менее опасны обычных. Да… Мы-то свое уже откурили. Молодежь вот жалко.

Напишут же такое

Газета «Российская газета» и пандемия. Здесь пишут, что во многих странах мира после длительного простоя открываются рестораны и кафе. И вы прочтете, как их владельцы решают задачи безопасности посетителей. Назову самый экстравагантный способ. В Соединенных Штатах используют бамперы – по сути, это надувные автомобильные шины, огромные, как колесо БелАЗа. Посетители находятся внутри этого колеса – или бампера (тут уж как кому удобнее назвать) – и не опасаются, что их заразят: даже при желании не удастся приблизиться к другому человеку. Не представляю, как можно с таким предохранителем на теле танцевать с понравившейся девушкой, которая подмигнет из-за соседнего стола.

Очень интересно

А теперь – музыка! «В своем дому сижу я, как в окопе. Судьба неумолима и капризна. Коронавирус бродит по Европе. Неуловим, как призрак коммунизма» – и это не любительские стишки гопников из подворотни. Эти строки принадлежат уважаемому барду, крупному российскому ученому Александру Городницкому – автору знаменитых «Атлантов», «Перекатов», «Парусов Крузенштерна», «Снега» и миллиона других великолепных песен. Стихотворение о пандемии, часть которого я назвал, написано для международного проекта, в котором участвуют самые известные поэты всего мира. Интересно, а отозвался бы на коронавирус А.С. Пушкин?

Рассказала о проекте «Российская газета-Неделя».

На посошок

А еще «Неделя» рассказала о предложении специального представителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого о выдаче денег гражданам страны. Учитывая статус Михаила Ефимовича, это не пустые слова – представителю президента не след бросаться пустыми идеями. Так что, скорее всего, деньги гражданам России действительно выдадут. Но не просто так, их выдадут на покупку книг. Швыдкой ссылается на опыт Италии, где жителям страны до 25 лет выдают ежегодно 500 евро на приобретение литературных произведений.

А еще Михаил Ефимович ратует за выделение населению средств на посещение кинотеатров, театров и других учреждений культуры. А будут ли требовать для отчета справки или чеки, не говорится. Думаю, нет: зачем бюрократизировать хорошее начинание, да?