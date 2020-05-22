Первоначальный взнос по дальневосточной ипотеке могут снизить

К середине мая в ДФО заключено 7 506 договоров по программе льготной дальневосточной ипотеки на общую сумму свыше 26,1 миллиарда рублей. Лидерами стали Приморский край и Якутия – здесь заключено 2 049 и 2 025 договоров соответственно.

Совокупный объем выданных средств – 7,5 миллиарда рублей в Приморье и 7,8 миллиарда рублей в Якутии. На третьем месте Республика Бурятия – здесь заключено 918 договоров на общую сумму 2,1 миллиарда рублей.

По информации Минвостокразвития РФ, спрос на дальневосточную ипотеку продолжает расти, несмотря на пандемию. В то же время нынешний кризис осложняет работу регионов по наращиванию объемов ипотеки.

Так, представитель Забайкальского края на заседании проектного офиса по дальневосточной ипотеке отметил, что местные застройщики предварительно дали согласие на подписание соглашений о работе в рамках этой программы. «После чего началась пандемия. И эти застройщики вынуждены сейчас из-за оттока рабочей силы из КНР увеличивать свои затраты и менять сильно модель. По их расчетам, они просто не могут подписать сейчас, потому что есть очень большие риски. Риски, связанные с увеличением затрат», – отметил представитель региона.

Глава Минвостокразвития Александр Козлов призвал регионы активнее прорабатывать конкретные условия для застройщиков – какие площадки, с какой инфраструктурой, на каких условиях им можно предложить. Он сообщил, что заключен своего рода пакт с компанией ПИК о том, что она готова строить на Дальнем Востоке. Уже возводится квартал в Приморье, обсуждается строительство на Сахалине. «У них, условно, есть для этого силы, мощности. Но мне нужно предложить им сбыт, площадку, условия, на которых они готовы зайти на срок до 5 лет. Чтобы они мощности свои перебазировали», – сказал Козлов.

Также на заседании было отмечено, что в Хабаровском крае ведется работа по сдерживанию цен на стоимость первичного жилья. По результатам мониторинга цен на жилье в мае направлено письмо минстроем Хабаровского края в УФАС по проведению проверки по тем компаниям, которые значительно завысили стоимость квадратных метров.

Козлов в свою очередь дал поручение собрать данные во всех регионам по компаниям, предлагающим жилье по необоснованно высоким ценам, и подготовить по итогам письмо в Федеральную антимонопольную службу с просьбой провести проверку этих организаций.

Ряд регионов отметил, что молодые семьи, желающие участвовать в программе, зачастую не имеют такой возможности, поскольку не накопили на первоначальный взнос. Своей собственности, под залог которой можно было бы оформить кредит, у них также нет, а иногда их нынешнее жилье не подходит под критерии банков из-за недостаточного благоустройства.

Министр отметил, что 20 % первоначального взноса – это требование Центробанка, однако вопрос о снижении этого «порога» уже поднимался. Положение о снижении первоначального взноса было подано министерством в Минэкономразвития для включения в проект плана выхода из кризиса. «Сейчас ждем рассмотрения на площадке первых руководителей нашей страны», – цитирует министра «Российская газета».