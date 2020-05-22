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сегодня, 09:04 0

В полуденном «Эхе Москвы в Благовещенске» – программа «Кабинет психолога»

В полуденном «Эхе Москвы в Благовещенске» – программа «Кабинет психолога»

В полуденном «Эхе» – программа «Кабинет психолога». В этом выпуске ведущая Екатерина Кузьмина расспросит психолога Елену Лихунову о самооценке.

Далее в рубрике «Архив. Лучшее». Май 2015 г. Вы услышите интервью с российским дизайнером, модельером, председателем жюри всероссийского конкурса «Магия моды–2015» в Благовещенске Александром Арнгольдтом. О том, как и во что мы одеваемся и причем тут кризис, с гостем говорил Михаил Митрофанов.

В вечернем эфире в рубрике «Архив. Лучшее». Май 2015 г. «Надо ли выбирать мэра в Благовещенске?» – тогда этот актуальный вопрос обсуждался с преподавателем политологии АГМА, участником общественных слушаний Владимиром Пушкарёвым. Ведущие: Виталий Малышев, Михаил Митрофанов

Утренний эфир «Эха» – с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#Эхо Москвы

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