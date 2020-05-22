День славянской письменности и культуры пройдет в формате онлайн

Онлайн-экскурсия, виртуальная выставка и виктория – такими мероприятиями Амурская областная библиотека отпразднует в этом году День славянской письменности и культуры. Он ежегодно отмечается 24 мая.

День славянской письменности проходит в Благовещенске с 2016 года. Все это время проводились уличные концерты, «площадное» чтение стихов, выставки, викторины и мастер-классы.

В этом году из-за коронавируса мероприятия и книжная выставка пройдут в формате онлайн на страницах библиотеки в социальных сетях, на канале YouTube и на сайте библиотеки. Посетителям будет предложена онлайн-викторина «Лингвистическое лото». Каждый сможет проверить свои знания по истории праздника, истоках славянской письменности, интересных фактах.

На онлайн-экскурсии «Как это было: День славянской письменности и культуры главной библиотеки Приамурья» посетители перелистают наиболее интересные страницы праздников прошлых лет.

На виртуальной книжной выставке будут представлены книги из фондов библиотеки. Среди них: художественно-исследовательская биография братьев-просветителей «Кирилл и Мефодий» Ю. Лошица из серии «ЖЗЛ», пособие «Церковнославянский язык», «Истоки славянской письменности» Ю. Додонова, «Возникновение и развитие письма» В. А. Истрина.

День славянской письменности и культуры отмечается в России 24 мая. Он неразрывно связан с именами двух христианских святых – Кирилла и Мефодия.

Именно этим величайшим просветителям мы обязаны появлением в 863 году славянского алфавита, для создания которого они адаптировали греческий. В честь одного из братьев азбука была названа «кириллицей». Кроме того, Кирилл и Мефодий объединили славян «буквой и словом». Именно с момента создания азбуки славяне стали воспринимать себя единым народом с собственной письменностью и языком.

День славянской письменности и культуры имеет статус церковно-государственного праздника, поэтому к нему приурочены самые разнообразные светские и церковные мероприятия. По всей стране проходят литургии и крестные ходы, концерты и фестивали, научные форумы и конференции.

Как в прошлые годы в Благовещенске проводился День славянской письменности и культуры, можно прочитать в блоге Культпросвет.