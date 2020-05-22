Выбор читателей за 21 мая

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 21 мая.

Руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Курганова прокомментировала ситуацию с резким ростом заболевших COVID-19, зафиксированным в Амурской области 20 мая. Был выявлен рекордный прирост – 30 новых случаев.

Спасатели, пожарные, полицейские и психологи выезжали утром 21 мая на вызов в Амурскую областную клиническую больницу. Поступило сообщение, что в окне 5 этажа находится человек.

Полное перекрытие автодорожного моста для движения автотранспорта и пешеходов планируется с 22:00 пятницы, 29 мая, до 06:00 понедельника, 1 июня.

По данным оперативной сводки 21 мая в Амурской области лабораторно подтверждено 17 новых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Таким образом в Приамурье с нарастающим итогом выявлено – 294 случая.