Выбор читателей за 21 мая
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 21 мая.
Глава амурского Роспотребнадзора назвала причины резкого роста COVID-19 в регионе
Руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Курганова прокомментировала ситуацию с резким ростом заболевших COVID-19, зафиксированным в Амурской области 20 мая. Был выявлен рекордный прирост – 30 новых случаев.
В Амурской клинической больнице предотвратили попытку суицида (фото, видео)
Спасатели, пожарные, полицейские и психологи выезжали утром 21 мая на вызов в Амурскую областную клиническую больницу. Поступило сообщение, что в окне 5 этажа находится человек.
Мост через Зею полностью закроют для движения почти на три дня
Полное перекрытие автодорожного моста для движения автотранспорта и пешеходов планируется с 22:00 пятницы, 29 мая, до 06:00 понедельника, 1 июня.
В Амурской области выявили еще 17 случаев COVID-19
По данным оперативной сводки 21 мая в Амурской области лабораторно подтверждено 17 новых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Таким образом в Приамурье с нарастающим итогом выявлено – 294 случая.
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