Амурчан просят поделиться рассадой с нуждающимися

Неравнодушные амурчане могут поделиться рассадой с нуждающимися семьями в рамках акции «Социальные огороды». К мероприятию ежегодно присоединяются десятки жителей области. Акция стартовала в период проведения садово-огородных работ.

В ее ходе социальные учреждения по работе с неблагополучными семьями принимают от населения излишки рассады, саженцев и семян для дальнейшей передачи их нуждающимся семьям. Рассаду, семена и саженцы плодово-ягодных культур, цветов принимают в комплексных центрах социального обслуживания населения и управлениях социальной защиты населения по всей территории Амурской области.

В числе участников акции, как правило, не только неравнодушные амурчане, но и предприниматели области. Акция «Социальные огороды» проходит в регионе в третий раз, сообщает областное правительство.