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сегодня, 08:41 16

Амурчан просят поделиться рассадой с нуждающимися

Амурчан просят поделиться рассадой с нуждающимися
Фото: www.botanichka.ru/

Неравнодушные амурчане могут поделиться рассадой с нуждающимися семьями в рамках акции «Социальные огороды». К мероприятию ежегодно присоединяются десятки жителей области. Акция стартовала в период проведения садово-огородных работ.

В ее ходе социальные учреждения по работе с неблагополучными семьями принимают от населения излишки рассады, саженцев и семян для дальнейшей передачи их нуждающимся семьям. Рассаду, семена и саженцы плодово-ягодных культур, цветов принимают в комплексных центрах социального обслуживания населения и управлениях социальной защиты населения по всей территории Амурской области.

В числе участников акции, как правило, не только неравнодушные амурчане, но и предприниматели области. Акция «Социальные огороды» проходит в регионе в третий раз, сообщает областное правительство.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Лесная

    Лесная
    53 минуты назад

    А самим вырастить рассаду лень?Привыкли на все готовое(можете кидать в меня камни,но это мое мнение)

  • Демидыч

    Демидыч
    47 минут назад

    государство всю помощь свалило на плечи населения-надо было в офисах рассаду выращивать

  • retrogr

    retrogr
    34 минуты назад

    прокладка ++ потом себе поставит в оправдание трат на себя из налогов

  • Л.В.И.

    Л.В.И.
    33 минуты назад

    Лесная 17 минут назад

    А самим вырастить рассаду лень?Привыкли на все готовое(можете кидать в меня камни,но это мое мнение)

    Вот тоже так подумала.Какие особо затраты и трудности? Тоже мое мнение.

  • СлоноКот

    СлоноКот
    33 минуты назад

    лучше сразу готовыми соленьями, чо мелочиться

  • Швейк

    Швейк
    32 минуты назад

    Чего рассаду то? Еще будут фигуру ломать - высаживать, полоть. Собирай потом урожай, соли. Банки закатывай!!!

    Организоватьи бы лучше работу так - КАЖДОМУ бичу и тунеядцу - по 30 банок солений!!(в АССОРТИМЕНТЕ!!)

  • Швейк

    Швейк
    31 минута назад

    На зиму - по 10 банок тушенки готовой (на в одно рыло).

  • Крылья

    Крылья
    31 минута назад

    А какоаы режультаты прошлых компаний? Неблагополучные семьи вырастили урожай?

  • Швейк

    Швейк
    30 минут назад

    И сальца не забыть!!! тоже в ассортименте - соленого, копченого, и просто свежего.

  • Швейк

    Швейк
    29 минут назад

    Главное - СНИЗИТЬ базу социальной НАПРЯЖЕННОСТИ!!!

  • Л.В.И.

    Л.В.И.
    28 минут назад

    А если бы сами рассаду выращивали,то и детки бы приучались ко всему этому. Это не дорого и не сложно. А так знают, что принесут готовенькое, почему бы нет...

  • Л.В.И.

    Л.В.И.
    24 минуты назад

    На рынке посмотришь бабушки продают.Да, потрудились и почему бы не заработать денежки. Так и эти семьи могли бы. Какая-никакая, копеечка.

  • Мира

    Мира
    11 минут назад

    Бред.

  • Noir

    Noir
    4 минуты назад

    Неблагополучные семьи если рассаду не вырастили, то и урожай не будут выращивать. Есть конечно те у кто в силу каких либо обстоятельств не получилось вырастить, но таких единицы.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 минуты назад

    Л.В.И.

    На рынке посмотришь бабушки продают.Да, потрудились и почему бы не заработать денежки. Так и эти семьи могли бы. Какая-никакая, копеечка.



    Вот-вот!

    Это ппц, товарищи! И не стыдно?!

    Уж я-то совсем городская... потянуло клумбу сделать в прошлом году, покупала рассаду, а в этом году жаба задавила и посеяла. Обменялась кое чем с соседями и готово. Цена вопроса - 100 рэ на семена (3-4 сорта)!

    Ну и пришлось землицы в магазине прикупить + 80, т.к. ни лопаты, ни огорода рядом нет и расходы были бы больше

  • dance

    dance
    1 минута назад

    А давайте к каждой благополучной семье прикерепим пару-тройку неблагополучных, в качестве шефства?

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