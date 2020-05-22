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В России начали проектировать спутниковую систему «Гонец» нового поколения

В России начали проектировать спутниковую систему «Гонец» нового поколения
Фото: www.roscosmos.ru

АО «Спутниковая система "Гонец"» приступило к выполнению эскизного проекта перспективной системы «Гонец» нового поколения. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании Павел Черенков.

«Мы сейчас находимся в стадии организации работ по эскизному проектированию, конструкторы уже начали деятельность по основной части», – сказал Черенков. По его словам, сейчас идет активная фаза подписания контрактов со всеми соисполнителями работ.

Как уточняется, спутники будут запускаться с космодрома Восточный с помощью ракет-носителей «Союз-2.1б».

«Госкорпорация "Роскосмос" выполняет комплекс работ по адаптации одной из стартовых площадок на космодроме Восточный для использования под запуски спутников низкоорбитальной системы связи "Гонец" на ракетах-носителях "Союз-2.1б" с разгонными блоками "Фрегат"», – приводятся слова гендиректора в сообщении, опубликованном на сайте Роскосмоса.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в июне 2019 года сообщал, что новая спутниковая система с условным названием «Гонец-2» будет ориентирована на предоставление услуг интернета вещей.

В свою очередь, замгендиректора компании «Спутниковая система "Гонец"» Олег Химочко в ноябре 2019-го рассказывал, что запуски спутников группировки начнутся с 2024 года. Группировка будет состоять из 28 космических аппаратов, разнесенных в четырех плоскостях, по семь аппаратов в каждой. Они будут располагаться на орбите высотой полторы тысячи километров. Космические аппараты будут использовать новые принципы организации спутниковых каналов связи и работать в других диапазонах частот по сравнению с текущим поколением аппаратов «Гонец».

Сейчас на орбите находится группировка из 12 спутников «Гонец», сообщает РИА Новости.

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#космодром #космос #технологии

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    что такое интернета вещей?

  • Serega

    Serega
    1 час назад

    ну это чтоб вещи по интернету можно было заказывать... наверное)))

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