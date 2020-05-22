Гороскоп 22 мая: Скорпионов ждут интересные встречи, а Ракам поступит заманчивое предложение

Восход Солнца: 04:33

Заход Солнца: 20:19

Солнце в Близнецах.

Овен. Интуиция подскажет выход из любой ситуации, Овнам остается только послушать свой внутренний голос. Вы стараетесь вести свои финансовые дела очень скрытно, и это правильно, ведь недоброжелатели могут нацелиться на Ваш капитал в четверг.

Телец. Подписанные сегодня бумаги нужно предварительно очень внимательно читать, а с людьми объясняться максимально простым языком. Будьте любезными с людьми, от которых сейчас зависит ваше благосостояние. Вскоре ситуация изменится, но пока Вы на вторых ролях.

Близнецы. Уделите внимание своим желаниям, проведите вечер своей мечты, для этого есть все предпосылки. Придется решать серьезные проблемы, брать на себя ответственность за проступки близких

Рак. Ожидается вполне благополучный день, Вы насладитесь размеренным темпом жизни, который Вам так нравится. Вам следует заманчивое предложение, не торопитесь отвечать согласием, подумайте над ним хотя бы несколько дней.

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Лев. Вы будете находиться в центре внимания, однако не позволяйте окружающим мешать Львам размышлять над принятием важных решений. Астрологи призывают к осторожности при построении контактов. Среди знакомых может оказаться человек с нечистыми намерениями.

Дева. Вам придется кем-то управлять и за что-то нести ответственность, такая работа Девам сейчас по душе! Не переживайте, что финансы у Вас не задерживаются, период такой. Денежные поступления возобновятся уже в июне и дискомфорта Вы не ощутите.

Весы. Оставьте свою прямолинейность дома и действуйте на протяжении всего дня нестандартно и интересно. Из-за нервного напряжения Вы можете почувствовать себя хуже. Стоит ли говорить, что отдых можно начать уже сегодня?

Скорпион. Общение сегодня не будет удаваться, лучше уделите время чтению. Интересные встречи захватят Вас с головой, главное, соблюдать разумную предосторожность в общении с незнакомыми людьми.

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Стрелец. Постарайтесь распределить обязанности и работу таким образом, чтобы хватило время на что-то вдохновляющее и великое, ведь Вы творец, не забывайте об этом! Займитесь уборкой, и мысли в порядок приведете, и избавитесь от ненужных вещей.

Козерог. Активный день, склоняющий к интенсивной трате энергии, но дающий возможность быстро восполнять потраченные силы. День хорошо подходит для совместной работы, разработки стратегии, планирования. Не бойтесь делиться своими мыслями с коллегами, они Вас поддержат.

Водолей. Креатив в этот день поможет Вам добиться успеха, идеи будут новаторскими и очень интересными. Вероятны проблемы от необдуманных трат или из-за участия в рискованных финансовых предприятиях.

Рыбы. Не самое хорошее время для решения разного рода профессиональных вопросов. Даже при желании Вы не сможете помочь всем и каждому, остановитесь и определитесь с приоритетами.

Астролог: Вальдемар Небоходцев