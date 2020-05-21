Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» – «Большой разворот»

22 мая в «Утреннем Эхе» «БОЛЬШОЙ РАЗВОРОТ». Его ведущими будут Алексей Воскобойников и Екатерина Кузьмина.

Утренний эфир Эха с 07:00 до 09:00 по будням и с 09:00 до 10:00 по субботам. Дневной эфир с 12:00 до 13:00 по будням. Вечерний эфир с 17:00 до 18:30 по будням.

Эхо Москвы в Благовещенске выходит на частоте 101.5 FM.

Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.