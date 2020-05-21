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21 мая 2020, 22:44 0

Спасибо губернатору: глава Белогорска оценил ход строительства стадиона школы № 11

Спасибо губернатору: глава Белогорска оценил ход строительства стадиона школы № 11
Фото: администрация Белогорска

Станислав Мелюков провел выездное совещание в школе № 11. Он оценил готовность и качество выполняемых работ по строительству пришкольного стадиона, внес корректировки, касающиеся наполнения площадок новыми элементами.

Участниками встречи стали также замглавы по социальной политике Галина Бурмистрова, председатель совета народных депутатов Виктория Гратий, начальник управления капитального строительства Татьяна Савченко, директор школы № 11 Жанна Винникова и подрядчик.

«Помог Белогорску начать строить еще одну современную спортивную зону губернатор Амурской области Василий Орлов, за что ему большое спасибо, – отметил глава Белогорска Станислав Мелюков. – У подрядчика, который приступил к строительным работам, опыт уже есть – стадион гимназии № 1 он сделал за 70 дней. Я думаю, что здесь также быстро управится, несмотря на все трудности, связанные с пандемией коронавируса. В ходе осмотра внес небольшие коррективы. На этом пришкольном стадионе будет единственная в городе качественная полоса препятствий, на которой смогут заниматься дети не только школы № 11, но и других школ. Также на стадионе будет вторая городская площадка по изучению правил дорожного движения, а также площадка для волейбола, для баскетбола, настольный теннис, тренажеры и беговая дорожка. Особых сроков не ставил, но думаю, к 1 августа стадион пришкольный будет готов».

Как рассказала начальник управления капитального строительства Татьяна Савченко, общая площадь новой спортивной зоны составляет порядка 5 тысяч квадратных метров. Вся площадь по периметру будет освещена в соответствии с нормативными требованиями, установлены камеры видеонаблюдения.

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#администрация Белогорска #Белогорск #дети #спорт #строительство #школа

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