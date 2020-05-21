12-метровый фонтан с подсветкой устанавливают на площади Белогорска

Фото: администрация Белогорска

Гранитный 12-метровый фонтан устанавливают на центральной площади Белогорска. Одновременно ведутся работы по благоустройству этой территории.

Работы выполняются в рамках программы «Городская среда». В управлении ЖКХ рассказали, что работы по устройству железобетонного кольца под основание гидротехнического сооружения выполнены. Сейчас ведется облицовка нижней чаши фонтана.

«Бассейн фонтана состоит из 60 секций, – рассказала начальник отдела ЖКХ и благоустройства Наталья Абрамия. – После устройства секций специалисты установят скульптуру фонтана, насосное оборудование, а также электронное оборудование для управления работой фонтана».

Новый гранитный фонтан, который украсит площадь 30-летия Победы к 160-летию Белогорска, имеет несколько режимов подсветки. Конструкция предусматривает автоматическое управление режима работы со световым кодировщиком и контроллером с таймером, что позволит настраивать интервалы подсветки на автоматическое включение и выключение по дням и по времени. Диапазон регулирования времени возможен от 1 минуты до 168 часов.

Диаметр основной внутренней чаши фонтана составляет 12 метров, в центре нее будет установлена 3-метровая скульптура из пяти частей: двух чаш и колонны. Объём одновременно циркулирующей воды в фонтане составит почти 60 кубометров.

Помимо устройства фона в рамках проекта продолжается благоустройство центральной части площади.

«Подрядной организацией уже выполнены демонтажные работы (разборка тротуаров и дорожек из плит, бортовых камней, произведена разборка грунта), произведены работы по установке дорожного и тротуарного бортового камня, подготовлено основание из отсева щебня, – добавила Наталья Абрамия. – В настоящее время ведутся работы по устройству покрытия из серой, красной и цветной черно-желтой плитки. Визуально орнамент напоминает 3D-проекцию. Будет уложено более 4,7 тысячи квадратных метров тротуарной площади».