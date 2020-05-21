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В Белогорске бесплатно раздают газету с описанием мер поддержки в период пандемии

В Белогорске бесплатно раздают газету с описанием мер поддержки в период пандемии
Фото: администрация Белогорска

В Белогорске по поручению главы Станислава Мелюкова распространяют бесплатный информационный бюллетень «Все, что нужно знать. Коронавирус». Тираж в 20 тысяч экземпляров доставлен в Белогорск. Взять 8-полосный бюллетень можно в 40 торговых точках.

Бюллетень издан при поддержке правительства Амурской области и Ассоциации «Совет муниципальных образований». Он включает информационные материалы по вопросам коронавируса. Белогорцы могут ознакомиться с актуальной информацией о социальной поддержке граждан в период пандемии, поддержке малого и среднего бизнеса по компенсации затрат, связанных с COVID-19 на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

В бюллетене есть разъяснения о порядке получения в дистанционной форме различных услуг: постановке на биржу труда, приобретении лекарств, оформлении заявления на социальную поддержку семей с детьми до 3-х лет, 3-7, 3-16 лет в условиях распространения коронавируса, указаны адреса и контакты всех необходимых служб. Кроме этого, в газете можно прочитать о том, как не попасться на уловки мошенников в условиях пандемии. Есть также развлекательная колонка с анекдотами про коронавирус.

Взять бесплатное информационное издание можно в гипермаркете «Самбери», супермаркетах Frеsh Market, сети магазинов «Дилижанс», сети супермаркетов «Кристалл», «Серышевский», ТЦ «Лимон» и «Белый хутор», супермаркетах «Санвэй», «Стрела» и в магазине «Три медведя». Бюллетень также доставлен в учреждения города: администрацию, Белогорскую больницу, железнодорожную поликлинику, Белогорский расчетно-кассовый центр, аптеку «Семейная», банки. Также газета предоставлена для раздачи работникам в вагоно-ремонтное депо.

Ранее в Белогорске по решению Станислава Мелюкова всем жителям бесплатно раздали 100 тысяч масок, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #коронавирус

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