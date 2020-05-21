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Последний звонок прозвенит по радио: в Белогорске придумали, как чествовать выпускников

Последний звонок прозвенит по радио: в Белогорске придумали, как чествовать выпускников
Фото: архив администрации Белогорска

Единый последний звонок прозвучит для выпускников Белогорска 2020 года по радио и с помощью городской системы оповещения. Так по предложению главы города Станислава Мелюкова, в условиях противодействия распространения коронавирусу, город поддержит школьников, заканчивающих последний учебный год в стенах образовательных организаций.

«2020 год действительно стал общей проверкой на прочность, – говорит замглавы по социальной политике Галина Бурмистрова. – Меры, принимаемые для недопущения распространения опасной болезни, коснулись и наших выпускников. В этом году со школой прощаются 305 одиннадцатиклассников и 768 учащихся 9 классов. К сожалению, традиционные школьные линейки, посвященные этому событию, не состоятся. Поэтому мы в любом случае почествуем тех, кто начинает новый этап жизни. Последние школьные звонки состоятся онлайн. Школы к этому готовятся. Завершением этого действа станет единый последний звонок. Он станет общегородским».

25 мая в 11:00 последний школьный звонок для выпускников-2020 Белогорска прозвучит в эфире радиостанции «Авторадио» на частоте 102.3 FM и на «Русском радио» на частоте 102.8 FM, а также по городской системе оповещения. В знак единства с выпускниками в их честь прозвучит песня «Когда уйдем со школьного двора», информирует пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #дети #коронавирус #праздники #школа

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