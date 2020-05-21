В Белогорске решили перенести празднование Дня города
В Белогорске празднование Дня города, который отмечается 12 июня, перенесут. Об этом глава Белогорска Станислав Мелюков сообщил в своем инстаграм-аккаунте.
«Исходя из развития ситуации с распространением инфекции, встал вопрос о переносе Дня города на другую дату, – написал он. – За оставшиеся до 12 июня дни ограничения сняты точно не будут. Тем более что запрет на массовые мероприятия будет снят в самую последнюю очередь. Резервные даты Дня города, которые мы начали обсуждать, чтобы совместить его с другими праздничными датами: 27 июня (суббота) – День молодежи, 2 августа (воскресенье) – День железнодорожника, 8 августа (суббота) – День физкультурника, 9 августа (воскресенье) – День строителя».
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Судя по последним данным, динамика заболеваний нарастает и охват территорий Амурской области увеличивается. Из 29 муниципалитетов зараженных уже более, чем в половине (15). ⠀ ❗️На 20 мая в России заболело COVID-19 308 705 (+8764), скончались 2972 (+135), выздоровели 85392 (+9262). ⠀ ❗️ В Амурской области 277 (+30), вылечились 71, скончался 1: Благовещенск 104 (+20) Тында 39 Шимановск 32 Белогорск 30 Серышевский р-н 25 (+4) Свободный 22 (+4) Магдагачинский р-н 4 Прогресс 4 Ивановский р-н 4 Благовещенский р-н 5 (+1) Зея 3 Завитинский р-н 1 Бурейский р-н 1 Райчихинск 3 Циолковский 11. ⠀ Исходя из развития ситуации с распространением инфекции, встал вопрос о переносе Дня города на другую дату - за оставшиеся до 12 июня 20 дней ограничения сняты точно не будут. Тем более, что запрет на массовые мероприятия будет снят в самую последнюю очередь. ⠀ Резервные даты Дня города, которые мы начали обсуждать, чтобы совместить его с другими праздничными датами: 27 июня (сб) День молодежи 2 августа (вск) День железнодорожника 8 августа (сб) День физкультурника 9 августа (вск) День строителя. ⠀ Есть ещё нюансы - мы сейчас не знаем, когда пройдет (и будет ли в Белогорске) перенесенный парад Победы, когда пройдет голосование по поправкам в Конституцию. ⠀ И ещё вопрос - а 12 июня, в сам День Белогорска, что провести? ⠀ А вы что думаете? ⠀ #белогорск #амурскаяобласть #деньгорода #коронавирус
Несмотря на отмену празднования 160-летия Белогорска 12 июня, глава города предложил высказать подписчикам свои предложения по мероприятиям, которые все-таки можно было бы организовать в юбилейную дату. За сутки пост набрал почти полторы сотни комментариев: предложенные варианты от «ничего не делать, здоровье дороже» до «музыки на площади, скверах и улицах для настроения», сообщает пресс-служба администрации Белогорска.
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