В Белогорске решили перенести празднование Дня города

Фото: администрация Белогорска

В Белогорске празднование Дня города, который отмечается 12 июня, перенесут. Об этом глава Белогорска Станислав Мелюков сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

«Исходя из развития ситуации с распространением инфекции, встал вопрос о переносе Дня города на другую дату, – написал он. – За оставшиеся до 12 июня дни ограничения сняты точно не будут. Тем более что запрет на массовые мероприятия будет снят в самую последнюю очередь. Резервные даты Дня города, которые мы начали обсуждать, чтобы совместить его с другими праздничными датами: 27 июня (суббота) – День молодежи, 2 августа (воскресенье) – День железнодорожника, 8 августа (суббота) – День физкультурника, 9 августа (воскресенье) – День строителя».

Несмотря на отмену празднования 160-летия Белогорска 12 июня, глава города предложил высказать подписчикам свои предложения по мероприятиям, которые все-таки можно было бы организовать в юбилейную дату. За сутки пост набрал почти полторы сотни комментариев: предложенные варианты от «ничего не делать, здоровье дороже» до «музыки на площади, скверах и улицах для настроения», сообщает пресс-служба администрации Белогорска.