В Благовещенске мужчина с COVID–19 отказывался уходить из семьи в больницу

Жителя Благовещенска, зараженного COVID–19, пришлось принудительно госпитализировать в областную инфекционную больницу. Мужчина отказывался покидать семью. Потребовалось решение суда из-за угрозы распространения инфекции.

20 мая в управление Роспотребнадзора по Амурской области поступило экстренное извещение из Центра гигиены эпидемиологии о регистрации случая заражения новой коронавирусной инфекцией COVID -19 у жителя Благовещенска. От обязательной госпитализации он отказался, создав угрозу для жизни и здоровья окружающих – мужчина жил с семьей.

Суд в оперативном порядке решил госпитализировать мужчину в Амурскую областную инфекционную больницу. В стационар мужчину доставляли приставы.

Как сообщало Амур.инфо, по данным оперативной сводки 21 мая в Амурской области лабораторно подтверждено 17 новых случаев новой коронавирусной инфекции, из них 4 – в Благовещенске. Таким образом в Приамурье с нарастающим итогом выявлено – 294 случая.

Сутками ранее был выявлен рекордный прирост числа заболевших – 30 новых случаев, из них 20 – в Благовещенске.

По этому случаю руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Курганова обратилась к жителям Амурской области через средства массовой информации с требованием соблюдать профилактические меры в неукоснительном порядке.

«В области идёт увеличение заболевания внебольничной пневмонией - это не респираторная инфекция, которая требует длительного серьёзного лечения, приводит к занятости коек. На сегодня более 130 человек с таким диагнозом, из них у 23 болезнь протекает в тяжёлой форме», - сообщила Ольга Курганова.

По данным на 21 мая половина всех коек уже занято.

Случай принудительной госпитализации с COVID–19 был также 15 мая, приставы перевозили в инфекционный стационар жительницу Тынды.