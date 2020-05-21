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Популярное место на благовещенской набережной засияло по-новому

Популярное место на благовещенской набережной засияло по-новому

В Благовещенске на набережной излюбленное строение у молодоженов подсветили четырьмя прожекторами холодного света. Работы по установке светильников на ротонде началась в сентябре прошлого года.

Тогда рабочие укрепили восемь прожекторов, освещающих колонны. Накануне сотрудники подразделения по содержанию и эксплуатации сетей наружного освещения МКП «ГСТК» установили освещение под куполом. Таким образом, сейчас ротонда освещается со всех сторон.

Фото: ГСТК

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#городская власть

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