Популярное место на благовещенской набережной засияло по-новому

В Благовещенске на набережной излюбленное строение у молодоженов подсветили четырьмя прожекторами холодного света. Работы по установке светильников на ротонде началась в сентябре прошлого года.

Тогда рабочие укрепили восемь прожекторов, освещающих колонны. Накануне сотрудники подразделения по содержанию и эксплуатации сетей наружного освещения МКП «ГСТК» установили освещение под куполом. Таким образом, сейчас ротонда освещается со всех сторон. Фото: ГСТК

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#городская власть

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Виктория Сытенко