Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:31 0

Россиян шокировал чернокожий князь Ростов из сериала о Екатерине II

Россиян шокировал чернокожий князь Ростов из сериала о Екатерине II

Российских зрителей шокировал актерский состав американского комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II. В проекте князь Ростов стал чернокожим, а князь Орлов получил индийское происхождение.

Свое возмущение пользователи высказывают в соцсетях: «Мне очень нравится новый сериал про Екатерину II. Особенно впечатлил чернокожий князь Ростов», «Это князь Ростов. Как Осип Ганнибал, дед Пушкина, только князь Ростов», «Лютейшая ширли-мырлийная фарс-сатира с индусом Орловым, темнокожими графьями и расстрелянными медведями. Но при этом меру сериал не знает», «Русские представлены дикими, (...) всюду водка да медведи. И чернокожие. Типичная Россия того времени, да», «Смотрю сериал «Великая» дальше и становится только хуже. Петр III сын Петра I? Серьезно? Буффонада буффонадой, но создатели вообще даже не парились над исторической составляющей», «Князь Ростов из Ростова-на-Конго», «Лучше бы они про инопланетян снимали! Никаких угрызений совести не было бы! А то образование мешает смотреть этот сериал».

Как сообщает «Взгляд», американский сериал «Великая» (The Great) рассказывает о юных годах будущей российской императрицы Екатерины Великой. Премьера состоялась 15 мая.

Ранее в 2019 году британская сценаристка Карла Мэри Свит осудила отсутствие чернокожих актеров в сериале от HBO «Чернобыль». Ее высказывание вызвало резонанс среди русскоязычного населения. Позже стало известно, что среди ликвидаторов был один чернокожий мужчина.

Просмотров всего: 71

#история #ТВ #юмор

распечатать


Культура

В Благовещенске ко Дню города появится «Парк флажков», в котором постараются поставить рекорд
Культура 2

Благодаря «Школе народного экскурсовода» благовещенская семья воссоединилась спустя 75 лет
В России и мире

Девушка захотела проучить бывшего парня и отправила ему грузовик лука
В России и мире

Журналистка вела прямой эфир из дома, когда коты устроили эпичную драку на заднем плане (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь