Россиян шокировал чернокожий князь Ростов из сериала о Екатерине II

Российских зрителей шокировал актерский состав американского комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II. В проекте князь Ростов стал чернокожим, а князь Орлов получил индийское происхождение.

Свое возмущение пользователи высказывают в соцсетях: «Мне очень нравится новый сериал про Екатерину II. Особенно впечатлил чернокожий князь Ростов», «Это князь Ростов. Как Осип Ганнибал, дед Пушкина, только князь Ростов», «Лютейшая ширли-мырлийная фарс-сатира с индусом Орловым, темнокожими графьями и расстрелянными медведями. Но при этом меру сериал не знает», «Русские представлены дикими, (...) всюду водка да медведи. И чернокожие. Типичная Россия того времени, да», «Смотрю сериал «Великая» дальше и становится только хуже. Петр III сын Петра I? Серьезно? Буффонада буффонадой, но создатели вообще даже не парились над исторической составляющей», «Князь Ростов из Ростова-на-Конго», «Лучше бы они про инопланетян снимали! Никаких угрызений совести не было бы! А то образование мешает смотреть этот сериал».

Как сообщает «Взгляд», американский сериал «Великая» (The Great) рассказывает о юных годах будущей российской императрицы Екатерины Великой. Премьера состоялась 15 мая.

Ранее в 2019 году британская сценаристка Карла Мэри Свит осудила отсутствие чернокожих актеров в сериале от HBO «Чернобыль». Ее высказывание вызвало резонанс среди русскоязычного населения. Позже стало известно, что среди ликвидаторов был один чернокожий мужчина.