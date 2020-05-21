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сегодня, 21:09 2

Последние сутки добавили России почти 9 тысяч случаев коронавируса

Последние сутки добавили России почти 9 тысяч случаев коронавируса
Фото: TASS, ura.ru

За последние сутки в России выявлено 8 849 случаев коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб в четверг, 21 мая. Общее число зарегистрированных заболевших достигло 317 554.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве – 2 913. Затем следуют Московская область (892) и Санкт-Петербург (408).

За сутки скончались 127 человек, вылечились 7 289 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 92 681, умерших – 3 099. Уровень смертности пациентов с инфекцией в стране составляет менее 1 %.

Ранее доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что Россия, вероятно, уже прошла пик заболеваемости коронавирусом. Начиная с 1–2 мая количество выявляемых случаев инфицирования остается примерно на одном уровне, объяснил он. В дальнейшем число новых случаев должно снизиться.

20 мая в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России сообщили, что за сутки в стране выписали из больниц рекордных 9 262 человека, вылечившихся от COVID-19. За этот же период инфекция подтвердилась у 8 764, что меньше числа выписанных. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил 20 мая, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России стабилизируется, в особенности в Москве.

17 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что распространение коронавируса в России остановилось, эпидемиологическая ситуация стабилизируется. При этом соблюдать меры профилактики придется еще долго, пишут «Известия».

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#здоровье #коронавирус

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    всё пойдёт на спад-Путин сказал что 29 июня пройдёт ЕГЭ

  • амурская алена

    амурская алена
    57 минут назад

    Пишут о Москве,самое главное,это какая обстановка в Москве,а наша Амурская область ,не упоминается,что идет значительный рост.

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