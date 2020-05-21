Животных, отправленных из Приамурья в Хабаровский край, вернули к месту отгрузки

Фото: pixabay.com

21 мая из Амурской области в Хабаровский край перевозили 12 голов сельскохозяйственных животных без ветеринарных сертификатов. Этот факт выявлен государственным инспектором управления Россельхознадзора по Амурской области и сотрудниками ДПС на автомобильной дороге «Амур», при досмотре одного из транспортных средств.

Весь крупный рогатый скот без ветеринарных сопроводительных документов, возвращен к месту отгрузки. В отношении перевозчика, нарушившего ветеринарное законодательство, составлен протокол по ч. 2 ст.10.8 КоАП РФ. Размер назначенного ему штрафа увеличен до 5 тысяч рублей в связи с тем, что ранее нарушитель уже привлекался к административной ответственности за попытку вывезти из Приамурья сельскохозяйственных животных без ветеринарных сертификатов.

Досмотр автотранспорта на автомобильных дорогах Приамурья осуществляется ежедневно в рамках мероприятий по пресечению фактов неправомерного перемещения подконтрольных госветнадзору грузов.

Всего с начала года на всей территории Приамурья управлением Россельхознадзора по Амурской области пресечены попытки провоза порядка 2 тысяч голов живых животных без ветеринарно-сопроводительных документов, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Амурской области.