Мост через Зею полностью закроют для движения почти на три дня

Полное перекрытие автодорожного моста для движения автотранспорта и пешеходов планируется с 22:00 пятницы, 29 мая, до 06:00 понедельника, 1 июня.

Дорожникам предстоит отремонтировать опорную балку и заменить 8 плит покрытия на втором участке (19-й пролет), после — провести работы по устройству бетонной стяжки плит, оклеечной гидроизоляции, уложить двухслойное асфальтобетонное покрытие, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Для удобства амурчан закрывать мост в будние дни не будут. Основные работы проведут за выходные, не разделяя процесс на несколько дней.

Ещё порядка 10-14 дней понадобится на завершение аварийно-восстановительных работ на выявленных участках. Данные работы не требуют закрытия моста. После этого движение будет возобновлено в полном объеме по обеим полосам.

Работы на 22-м пролете, где замену четырех плит провели накануне, будут продолжены на текущей неделе.

Как сообщало Амур.инфо, автомобильный мост через Зею приходилось полностью перекрывать для движения машин и пешеходов ранее дважды, в ночное время. Это происходило в ночь на 14 мая и в ночь на 20 мая. В первый раз рабочие установили на нем эстакаду, которая позволила организовать движение транспорта грузоподъемностью до 10 тонн. Во время второго перекрытия моста выполнили демонтаж и установку четырех плит.