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Военную полицию Белогорска вооружили «Парализаторами»

Военную полицию Белогорска вооружили «Парализаторами»
Фото: Минобороны России

Новейшие комплексы нелетального оружия «Парализатор» впервые поступили на вооружение подразделений военной полиции Белогорского гарнизона. Электрошокеры могут использоваться как для контактного воздействия на нарушителей, так и при обезвреживании дистанционно.

Комплексы относятся к типу электрошоковых устройств. Цель устройства – нейтрализовать нарушителя, а не уничтожить. Электрошокер-пистолет может поражать током не только при непосредственном контакте с противником, но и на расстоянии.

«Изделие выполнено в виде пистолетной рукоятки удобной эргономической формы с расположенными в передней части электродами и гнездами для установки сменных картриджей. Для производства прицеливания на корпусе изделия имеется прицельное приспособление и размещен лазерный целеуказатель», – говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа.

При выстреле электроды попадают в агрессора и передают ему токовый заряд. После применения «Парализатора» противник оказывается временно обездвижен, но остается в сознании.

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#Белогорск #военные

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Комментарии
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  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    30 минут назад

    Ну, наконец то! В США такой приборчик под названием Аятайзер появился в гражданском и полицейском обороте в середине 90-х.

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