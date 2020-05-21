Военную полицию Белогорска вооружили «Парализаторами»

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Новейшие комплексы нелетального оружия «Парализатор» впервые поступили на вооружение подразделений военной полиции Белогорского гарнизона. Электрошокеры могут использоваться как для контактного воздействия на нарушителей, так и при обезвреживании дистанционно.

Комплексы относятся к типу электрошоковых устройств. Цель устройства – нейтрализовать нарушителя, а не уничтожить. Электрошокер-пистолет может поражать током не только при непосредственном контакте с противником, но и на расстоянии.

«Изделие выполнено в виде пистолетной рукоятки удобной эргономической формы с расположенными в передней части электродами и гнездами для установки сменных картриджей. Для производства прицеливания на корпусе изделия имеется прицельное приспособление и размещен лазерный целеуказатель», – говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа.

При выстреле электроды попадают в агрессора и передают ему токовый заряд. После применения «Парализатора» противник оказывается временно обездвижен, но остается в сознании.