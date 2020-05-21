Громкий скандал разгорелся вокруг затонувшего «Титаника»

Американский суд разрешил экспедицию на дно Атлантического океана к затонувшему «Титанику». Легендарное судно хотят разрезать и достать старинные артефакты. Однако многих насторожил этот факт, и многие эксперты думают, что дело не в сохранении истории, а в том, чтобы подороже продать находки с корабля.

Суд штата Вирджиния на протяжении нескольких месяцев не мог принять решение по разрешению на распиливание затонувшего судна. Погружение на легендарный лайнер вновь состоится. Но все-таки, с точки зрения международного права, это спорный вопрос.

«А как судья Вирджинии принимает решение касательно "Титаника", который утонул в 370 милях между Ньюфандлендом и Гренландией? При чем тут Вирджиния?» – недоумевает адвокат Джулиан Генри Лоуэнфель.

На очередное исследование «Титаника» претендует всего одна компания. Она якобы обнаружила судно в 1994 году на дне Северной Атлантики. Поэтому по закону имеет права на исследования. Официально цель новой экспедиции – «легендарный голос "Титаника"». Беспроводной передатчик Маркони. Это тот самый телеграф, по которому радисты Джек Филлипс и Гарольд Брайд азбукой Морзе отбивали сигнал бедствия.

«Достать телеграф Маркони – это своего рода следующий шаг для поколений, и я верю, что это будет на благо людям, сделает эту историю более реальной для них. Это наследие "Титаника"», – пояснил президент RMS Titanic Inc. Бреттон Ханчак.

Мотивы вроде бы гуманные – сохранить наследие одной из самых страшных морских катастроф. Но противники экспедиции полагают, что американцев интересуют не сами артефакты, а их стоимость.

«Они обязаны задокументировать каждый обнаруженный на корабле артефакт, потому что эти исторические артефакты должны остаться достоянием для будущих поколений», – считает американец Джастин Биб.

За все предыдущие погружения с «Титаника» было поднято более 5 тысяч предметов. Посуда, предметы интерьера, личные вещи пассажиров. Но в музеях их не больше сотни. Остальные ушли с молотка и растворились в частных коллекциях.

Судно находится на огромной глубине, почти четыре километра. Корпус настолько проржавел, что океанологи уверены, нового вмешательства «Титаник» не выдержит – развалится окончательно. В начале этого года стало известно, что британский глубоководный аппарат, потеряв управление, серьезно потрепал остов судна. А компания, которая планирует погружение, уже расписала, как собирается проникать внутрь корпуса. Его просто разрежут роботом, сообщает «РЕН ТВ».

«Ведь люди не просто так стремятся. Тут не видно благотворительного акта. А наоборот, этот мемориал, который на дне находится, его собираются рушить, такое мародерство с моей точки зрения», – считает сотрудник института океанологии, Герой России Евгений Черняев.

Те, кто знаком с историей «Титаника», уверены: исследователям это полностью развяжет руки. Ведь, по мнению многих, охотятся они не только за полуистлевшими личными вещами пассажиров и экипажа. По одной из легенд, где-то в недрах «Титаника» затерялся сейф с драгоценностями. А это баснословные сокровища, ради которых легендарное судно могут запросто растащить по частям.