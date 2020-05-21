В Амурской области выявили еще 17 случаев COVID-19

По данным оперативной сводки 21 мая в Амурской области лабораторно подтверждено 17 новых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Таким образом в Приамурье с нарастающим итогом выявлено – 294 случая.

Темп прироста за последние сутки – 6,1%. Статистика заболевших в регионе выглядит следующим образом: Благовещенск – 108 (+4); Тында – 41 (+2); Шимановск – 34 (+2); Белогорск – 31 (+1); Серышевский район (Тавричанка – 8, Бочкаревка – 1, Томское – 3, Серышево – 10, Соколовка - 4) – 26 (+1); Свободный – 23 (+1); Магдагачинский район (Магдагачи) – 6 (+2); Благовещенский район (Владимировка - 2, Чигири – 3) – 5; Ивановский район (Крещеновка) – 4; пгт Прогресс – 4; Райчихинск – 4 (+1); Зея – 3; Константиновский район (Константиновка) – 2 (+2); Сковородинский район (Сковородино) – 1 (+1); Бурейский район (Талакан) – 1; Завитинский район (Успеновка) - 1.

Показатель заболеваемости – 37,21 на 100 тысяч населения.

Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 44,6 %; бессимптомная форма – 31,6 %; ОРВИ – 23,8 %.

По состоянию на 21 мая зарегистрирован один летальный исход от заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019). Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 35,4 %. 76 человек выписаны из стационара с выздоровлением.

По эпидемическим показаниям управлением выдано 3 101 постановление главного государственного санитарного врача Амурской области об изоляции в медицинских организациях или самоизоляции по мету жительства граждан, прибывших из-за границы или бывших в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией, и 484 предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в части проведения медицинского наблюдения, лабораторного обследования, соблюдения противоэпидемического режима и др.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) в отношении 823 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находится 807 человек, в изоляторах – 16 человек.

По состоянию на 21 мая проведено 32 397 исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе 17 952 исследования (55 %) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».