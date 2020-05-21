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21мая
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сегодня, 16:00 3

В Амурской области выявили еще 17 случаев COVID-19

В Амурской области выявили еще 17 случаев COVID-19
Фото: vm.ru

По данным оперативной сводки 21 мая в Амурской области лабораторно подтверждено 17 новых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Таким образом в Приамурье с нарастающим итогом выявлено – 294 случая.

Темп прироста за последние сутки – 6,1%. Статистика заболевших в регионе выглядит следующим образом: Благовещенск – 108 (+4); Тында – 41 (+2); Шимановск – 34 (+2); Белогорск – 31 (+1); Серышевский район (Тавричанка – 8, Бочкаревка – 1, Томское – 3, Серышево – 10, Соколовка - 4) – 26 (+1); Свободный – 23 (+1); Магдагачинский район (Магдагачи) – 6 (+2); Благовещенский район (Владимировка - 2, Чигири – 3) – 5; Ивановский район (Крещеновка) – 4; пгт Прогресс – 4; Райчихинск – 4 (+1); Зея – 3; Константиновский район (Константиновка) – 2 (+2); Сковородинский район (Сковородино) – 1 (+1); Бурейский район (Талакан) – 1; Завитинский район (Успеновка) - 1.

Показатель заболеваемости – 37,21 на 100 тысяч населения.

Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 44,6 %; бессимптомная форма – 31,6 %; ОРВИ – 23,8 %.

По состоянию на 21 мая зарегистрирован один летальный исход от заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019). Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 35,4 %. 76 человек выписаны из стационара с выздоровлением.

По эпидемическим показаниям управлением выдано 3 101 постановление главного государственного санитарного врача Амурской области об изоляции в медицинских организациях или самоизоляции по мету жительства граждан, прибывших из-за границы или бывших в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией, и 484 предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в части проведения медицинского наблюдения, лабораторного обследования, соблюдения противоэпидемического режима и др.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) в отношении 823 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находится 807 человек, в изоляторах – 16 человек.

По состоянию на 21 мая проведено 32 397 исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе 17 952 исследования (55 %) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».

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#коронавирус

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Комментарии
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  • headache

    headache
    8 минут назад

    Всё просто чудесно. С учетом того что власти местные и россии в целом всегда врут нагло в лицо.

  • headache

    headache
    6 минут назад

    Нашу главу потребнадзора жалко. Умный и хороший человек, а из за должности превратился в говорящую голову

  • Нур

    Нур
    1 минута назад

    Tatiana Pertseva

    12 ч. ·

    МАСКА, Я ТЕБЯ ЗНАЮ!

    Нынче маска заняла в нашей жизни чуть не главенствующее положение. Совсем, как много-много лет назад, только в республике Венеция. А еще до этого во всей Европе. И назначение ее было совсем невеселым. Маски в виде птицы с огромным клювом носили чумные доктора, вместе с примитивными защитными костюмами. Интересно, что о защите задумались уж в средневековье. В клюв набивались специальные травы, предохраняющие докторов от заразы. Потом такие маски стали частью итальянской комедии дель арте, наряду с масками привычных персонажей: Труффальдино, , Бригеллы, Панталоне. Смеральдины, Гатте(кота), Дзанни (сллуги), Джокера и так далее. А венецианцы не мыслили жизни без масок, и это относилось не только к карнавалу. Вообще хотела бы я побывать на ТОМ карнавале. Вот уж времена тайн, интриг, бравО, любовных свиданий, дуэлей с ревнивыми мужьями....

    Наверное. именно с тех пор на площади Святого Марка играют маленькие оркестрики, вот только конфетти не летает. Сейчас конфетти с серпантином почти вышли из моды, Хотя серпантин изобрели куда позже - в конце девятнадцатого века , тогда впервые разбрасывали телеграфные ленты с биржевыми котировками, а конфетти - от слова конфетки, карамель, когда-то были конфетками, без обертки, которые горстями разбрасывались во время карнавала, и по большей части пропадали зря. Потому их заменили цветными бумажными кружочками.

    Но не нужно думать, что маски носили только на сцене или во время карнавала. Маску баута носили в повседневной жизни. Потому что, как было выше сказано, жизнь венецианцев была полна интриг и коварства. Баута полностью скрывала лицо и расширялась к подбородку, что позволяло свободно дышать и даже есть при сохранении анонимности. Внешне она была очень некрасивой, но кого это смущало? Маска постоянно присутствовала в жизни венецианцев, и даже сейчас сувенирную, но вполне настоящую маску можно купить, стоит она недешево. Бывая в Венеции, я никогда не покупала маски, мне они чем-то неприятны.

    Маски имели и иное, отвратительное назначение - их употребляли, как орудия пыток. Даже сейчас африканские колдуны используют различные маски, и говорят, африканские маски лучше не покупать - мастер вполне может сделать маску, приносящую несчастье . Только с целью испортить жизнь белому человеку. Вообще я человек суеверный и стараюсь не иметь дела с предметами культа. Даже такими, как золотые маски на лицах фараонов. Все, что извлечено их могил - надругательств над мертвыми. Пусть и во имя науки.

    А маскарады? Лермонтов....

    В наше время маски -балаклавы носят как представители закона, так и поборники беззакония.И главное - маски - неотъемлемый атрибут врачей. Раньше. в основном. во время операций. Сейчас постоянно. Все медработники. Я видела их лица после дежурств. Уставшие, изнуренные, на лицах словно пятна кровавые..Подвижники.

    Во всем мире словно вернулись времена Венецианской Республики.Только совсем невеселые.

    Правда, и мода появилась на авторские маски. Есть просто шикарные - сразу видно, мастера делали...

    Не знаю, как у кого, а у меня только на маску с очками - перчатками и надежда. Одна моя бывшая ФБ подруга все призывала не бояться. А страха чем дальше. тем больше. Даже если разрешат что-то Можно подумать от разрешения сразу весь ковид пропадет....Маска-маска, когда мы вас снимем?

    БОюсь, вопрос риторический.

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