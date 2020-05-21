Амурский Роспотребнадзор рекомендует пускать клиентов в бани и сауны после измерения температуры

Амурский Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе бань и саун в условиях пандемии. Говорится, что перед открытием бани и сауны должна проводиться генеральная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств.

Каждый день перед началом рабочей смены у сотрудников должны замерять температуру, и, если она у них повышена или есть другие признаки заболевания – кашель, насморк, – их необходимо отстранять от работы. Также советуют справляться о здоровье не только у сотрудников бань и саун, но и членов их семей, интересоваться, не контактировали ли они с кем-либо больным или тем, кто вернулся из другой страны.

Так называемый входной фильтр советуют устраивать и для посетителей – с измерением температуры тела и уточнением информации о состоянии здоровья и возможных контактах с больными COVID-19 лицами.

При входе в баню и сауну должны быть организованы места обработки рук кожными антисептиками или, к примеру, дезинфицирующими салфетками.

В бани и сауны также предлагается запретить вход лицам, не связанным с их деятельностью, за исключением работ, связанных с ремонтом и обслуживанием оборудования.

Помимо этого, между работниками и между посетителями должны быть ограничены контакты. На одного посетителя должно приходится 1,5 квадратных метра в зоне отдыха; ожидания посетителями внутри бани, сауны должны быть исключены.

Также среди рекомендаций: нанесения разметки во всех помещениях, кроме парильной, на расстоянии 1,5 метра для соблюдения социального дистанцирования работников и посетителей; запрет на использование купелей и бассейнов; организация посменной работы сотрудников.

Персоналу предлагается запретить есть на рабочем месте и делать это только в специально отведенном для этого помещении.

Посетителям рекомендуется приносить с собой только холодные (упакованные) и горячие напитки и запретить употребление принесенной пищевой продукции (блюд).

Помещения бань и саун должны постоянно убирать и проветривать.