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Амурский Роспотребнадзор рекомендует пускать клиентов в бани и сауны после измерения температуры

Амурский Роспотребнадзор рекомендует пускать клиентов в бани и сауны после измерения температуры
Фото: pixabay.com

Амурский Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе бань и саун в условиях пандемии. Говорится, что перед открытием бани и сауны должна проводиться генеральная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств.

Каждый день перед началом рабочей смены у сотрудников должны замерять температуру, и, если она у них повышена или есть другие признаки заболевания – кашель, насморк, – их необходимо отстранять от работы. Также советуют справляться о здоровье не только у сотрудников бань и саун, но и членов их семей, интересоваться, не контактировали ли они с кем-либо больным или тем, кто вернулся из другой страны.

Так называемый входной фильтр советуют устраивать и для посетителей – с измерением температуры тела и уточнением информации о состоянии здоровья и возможных контактах с больными COVID-19 лицами.

При входе в баню и сауну должны быть организованы места обработки рук кожными антисептиками или, к примеру, дезинфицирующими салфетками.

В бани и сауны также предлагается запретить вход лицам, не связанным с их деятельностью, за исключением работ, связанных с ремонтом и обслуживанием оборудования.

Помимо этого, между работниками и между посетителями должны быть ограничены контакты. На одного посетителя должно приходится 1,5 квадратных метра в зоне отдыха; ожидания посетителями внутри бани, сауны должны быть исключены.

Также среди рекомендаций: нанесения разметки во всех помещениях, кроме парильной, на расстоянии 1,5 метра для соблюдения социального дистанцирования работников и посетителей; запрет на использование купелей и бассейнов; организация посменной работы сотрудников.

Персоналу предлагается запретить есть на рабочем месте и делать это только в специально отведенном для этого помещении.

Посетителям рекомендуется приносить с собой только холодные (упакованные) и горячие напитки и запретить употребление принесенной пищевой продукции (блюд).

Помещения бань и саун должны постоянно убирать и проветривать.

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#коронавирус #отдых

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Комментарии
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  • Ветерок100

    Ветерок100
    51 минута назад

    Может, все же дома мыться. Должна же оставаться голова на плечах, или все рванут в бани и парки, Роспотребнадзор разрешил

  • Ветерок100

    Ветерок100
    51 минута назад

    Может, все же дома мыться. Должна же оставаться голова на плечах, или все рванут в бани и парки, Роспотребнадзор разрешил

  • Папа Римский

    Папа Римский
    46 минут назад

    Ветерок100

    Может, все же дома мыться. Должна же оставаться голова на плечах, или все рванут в бани и парки, Роспотребнадзор разрешил



    так дома воды горячей нету. АКС-кроты всё ищут под землёй - "и где же тут побежало?

    это же не скважины закрывать - тут наука похитрее.

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    21 минута назад

    Ветерок100Может, все же дома мыться. Должна же оставаться голова на плечах, или все рванут в бани и парки, Роспотребнадзор разрешил


    Да мойтесь дома, вам то кто запрещает?

  • Mainer

    Mainer
    4 минуты назад

    Девка на фото - годная!

    Отчего же не пригласить её в баньку-то?

    Ах, да - вирус, туды его за ногу!

    Эх

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