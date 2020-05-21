Малообеспеченным семьям, получающим маткапитал, поменяли период учета сведений о доходах

Малообеспеченные семьи, которые обращаются в Пенсионный фонд за оформлением ежемесячных выплат из маткапитала, отныне предоставляют сведения о доходах не за предшествующий год, а «минус» еще полгода назад. К примеру, если заявление на выплату будет подано в мае, то семья должна представить сведения о доходах с ноября 2018 по октябрь 2019 года.

Соответствующее изменение внесено федеральным законом №125-ФЗ.

«Например, дата подачи заявления на ежемесячную выплату – 24 мая 2020 года. Раньше мама представляла сведения о доходах семьи за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, то есть за период с мая 2019 года по апрель 2020 года. По новым нормам, нужно вернуться на шесть месяцев назад — это ноябрь 2019 года — и взять предшествующие ноябрю 12 месяцев. Таким образом, владельцу государственного сертификата на материнский капитал, желающему получать ежемесячную выплату из средств маткапитала и подавшему заявление в мае текущего года, необходимо представить сведения о доходах членов семьи за период с 1 ноября 2018 года по 31 октября 2019 года», — пояснили в амурском отделении ПФР.

Право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала имеют семьи, в которых второй ребенок рожден с 1 января 2018 года и позднее, в которых среднедушевой доход не превышает 26 018 рублей на человека. Сама ежемесячная выплата составит 12 727 рублей.

Всего в Амурской области ежемесячную выплату из маткапитала получают 1 198 малообеспеченных семей.

«В случае окончания срока выплаты до 1 октября 2020 года семьям не нужно обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и продлить срок получения этой меры поддержки», — добавили в ПФР.

По всем вопросам можно обращаться по телефону колл-центра 8(4162) 202-400.