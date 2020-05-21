В Благовещенске снижен налог на коммерческую недвижимость для физических лиц

На внеочередном заседании Благовещенской городской думы депутаты приняли решение о снижении налоговой ставки в отношении коммерческих объектов с 2 % до 0,75 % кадастровой стоимости.

По мнению городских парламентариев, такая мера позволит облегчить налоговую нагрузку для 3 682 объектов предпринимательства тех, кто пострадал в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба городской думы.

«Сегодня наша задача оказать поддержку жителям и предпринимательскому сообществу, потому что малый и средний бизнес уплачивает налоги в казну города, предоставляет жителям рабочие места», – отметила председатель Благовещенской городской думы Елена Евглевская.

Она также отметила, что эти меры повлекут потери городского бюджета в сумме 141 миллиона рублей, которые в настоящее время не обеспечены источниками доходов.

«Сегодня на заседании Благовещенской городской думы была утверждена ставка налога на имущество, которая была предложена администрацией – 0,75 %. По нашему мнению, в сегодняшней непростой экономической обстановке это одна из самых значимых мер поддержки бизнеса. Очень важно, что депутатский корпус поддержал эту инициативу. Благодаря внесенной поправке будет снижено налоговое давление на благовещенских предпринимателей. Мы все понимаем, что это, конечно, отразится на доходной части бюджета. Поэтому задача городских властей таким образом перераспределить баланс доходно-расходной части, чтобы учесть выпадающие расходы, не сокращая расходы на другие сферы», – отметил первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев.