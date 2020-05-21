Водитель, съехавший ночью в Благовещенске в перекоп, предварительно был пьян
В Благовещенске продолжается расследование резонансного ДТП, которое случилось в ночь на 21 мая. Водитель, съехавший на скорости в перекоп в районе Горького – Трудовой, по предварительной информации, был пьян. Он ушел с места происшествия, оставив авто в яме.
Предварительная информация об алкогольном опьянении размещена на сайте городской администрации и на официальном инстаграм-ресурсе @blagoveshensk.rf.
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Сегодня, 21 мая, рано утром на перекрестке улиц Горького и Трудовая автомобиль снёс ограждение, дорожные знаки и упал в перекоп. ⠀ По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был доставлен на освидетельствование. ⠀ Работы на инженерных сетях на этом участке дороги проводят Амурские коммунальные системы. ⠀ Администрация Благовещенска призывает автомобилистов быть внимательнее на дорогах, и следить за информацией о перекрытии участков. ⠀ Сведения о дорожных работах и о работах на коммунальных сетях оперативно публикуются на сайте мэрии, а также направляются во все СМИ города.
Как сообщало Амур.инфо, информация о ДТП поступила в дежурную часть ГИБДД по Благовещенску и Благовещенскому району в ночь на 21 мая в 03:30. В районе дома № 95 по улице Горького автомобиль Toyota Allion попал в перекоп. Его сделали специалисты АКС для проведения работ по устранению дефекта на сетях теплоснабжения. Периметр работ был огорожен в соответствии с требованиями.
Дополнительно в ГИБДД пояснили, что происшествие было без пострадавших, никто за медицинской помощью не обращался. Проводится расследование.
Администрация Благовещенска призывает автомобилистов быть внимательнее на дорогах, и следить за информацией о перекрытии участков.
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