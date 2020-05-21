Водитель, съехавший ночью в Благовещенске в перекоп, предварительно был пьян

Предварительная информация об алкогольном опьянении размещена на сайте городской администрации и на официальном инстаграм-ресурсе @blagoveshensk.rf.

Как сообщало Амур.инфо, информация о ДТП поступила в дежурную часть ГИБДД по Благовещенску и Благовещенскому району в ночь на 21 мая в 03:30. В районе дома № 95 по улице Горького автомобиль Toyota Allion попал в перекоп. Его сделали специалисты АКС для проведения работ по устранению дефекта на сетях теплоснабжения. Периметр работ был огорожен в соответствии с требованиями.

Дополнительно в ГИБДД пояснили, что происшествие было без пострадавших, никто за медицинской помощью не обращался. Проводится расследование.

Администрация Благовещенска призывает автомобилистов быть внимательнее на дорогах, и следить за информацией о перекрытии участков.