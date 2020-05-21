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21мая
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сегодня, 18:20 0

Амурские сыщики задержали находящегося в федеральном розыске преступника

Амурские сыщики задержали находящегося в федеральном розыске преступника
Фото: pixabay.com

Сотрудники райчихинского уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении грабежа. Мужчина 1985 года рождения длительное время скрывался от следствия и был объявлен в федеральный розыск.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что он находится в Хабаровском крае. Сотрудники уголовного розыска Райчихинска выехали туда в командировку. Мужчину сыщики задержали в поселке Ванино.

В настоящий момент он помещен в изолятор временного содержания. С ним будут проведены необходимые следственные действия в рамках уголовного дела о грабеже, сообщают в амурском УМВД.

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#закон #происшествия

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