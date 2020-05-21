Амурские сыщики задержали находящегося в федеральном розыске преступника

Сотрудники райчихинского уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении грабежа. Мужчина 1985 года рождения длительное время скрывался от следствия и был объявлен в федеральный розыск.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что он находится в Хабаровском крае. Сотрудники уголовного розыска Райчихинска выехали туда в командировку. Мужчину сыщики задержали в поселке Ванино.

В настоящий момент он помещен в изолятор временного содержания. С ним будут проведены необходимые следственные действия в рамках уголовного дела о грабеже, сообщают в амурском УМВД.