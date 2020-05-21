В день проведения последнего звонка в Благовещенске запретят продавать алкоголь

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 закона Амурской области от 25.09.2014 № 403-ОЗ «О некоторых вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Амурской области» запрещена розничная продажа алкогольной продукции в торговых объектах в день проведения школьного мероприятия «Последний звонок». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.