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сегодня, 17:58 5

В день проведения последнего звонка в Благовещенске запретят продавать алкоголь

В день проведения последнего звонка в Благовещенске запретят продавать алкоголь
Фото: pixabay.com

Во время проведения последнего звонка в Благовещенске будет запрещено продавать алкоголь. Школьное мероприятие на территории областного центра пройдет 25 мая.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 закона Амурской области от 25.09.2014 № 403-ОЗ «О некоторых вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Амурской области» запрещена розничная продажа алкогольной продукции в торговых объектах в день проведения школьного мероприятия «Последний звонок». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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#праздники

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Комментарии
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  • karlik nos

    karlik nos
    26 минут назад

    Очень действенная мера!

  • Alex-пешеход

    Alex-пешеход
    22 минуты назад

    karlik nos

    Очень действенная мера!



    Абсолютно бесполезная. Выпускники уже давно алкашкой затарились.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    6 минут назад

    Как всегда: "борьба с ветряными мельницами", правильно замечено выше,- кто хочет, тот всегда сделает... Изображение деятельности и псевдозабота...

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    5 минут назад

    И последний звонок будет наверное онлайн?

  • freeslim

    freeslim
    5 минут назад

    Какие школьные звонки? Разве у нас снимут до 1 июня ограничительные меры?

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