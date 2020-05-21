На станции переливания крови в Благовещенске доноров будут принимать в субботу

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В областной станции переливания крови станут принимать в субботу. Дополнительный день для приема ввели на период с мая по июнь. При этом сдать кровь и плазму можно и в будни.

«Дорогие доноры, у нас хорошая новость. Мы ждём вас по субботам в мае и июне на донацию крови и плазмы. Напоминаем, что прием доноров проводится по предварительной записи, просим вас приходить в назначенное время», – написала станция переливания крови у себя в Инстаграме.

Записаться можно по телефону: 77-46-88 с 11:00 до 15:00. Для донации необходимы паспорт, СНИЛС, городская прописка.

«Мы всегда работали только в будни, но поскольку у нас многие доноры работающие, и многие желают сдавать кровь по субботам, на период май-июнь мы открываем субботы. Раньше мы устраивали большие массовые мероприятия, на площади ОКЦ, например, проводили День донора, всякие праздничные мероприятия, выезжали в больницы. Теперь мы этого сделать не можем по понятным причинам. Мы сократили выездные акции. Но объемы потребления крови не уменьшились, поэтому мы вынуждены предложить донорам такой вариант, чтобы привлекать доноров. Сказать, что у нас ест нехватка крови, нельзя. Но запасы мы снижать не должны. Поэтому приглашаем всех откликнуться», – рассказали на станции.

Воздержаться от визита медики просят тех, кто недавно прибыл из других регионов, находился в контакте зараженными коронавирусом, а также в случае появления недомогания, головной боли, слабости и малейшего повышения температуры. При любом признаке ОРВИ пациент будет отведен от кроводачи.

«На входе у нас предусмотрена обработка рук антисептиком, замер температуры. У врача подробно изучается весь эпиданамнез, контакты, анкетируем, опрашиваем, проводим осмотр. И только при полном благополучии донор поднимается на кроводачу. Мы берем информацию о подтвердившихся диагнозах и о контактных в управлении Роспотребнадзора, и соответствующие адреса мы проверяем. Конечно, из проживающих по этим адресам мы никого не возьмем», – прокомментировали на станции.