СМИ: из-за COVID-19 может вырасти смертность от онкологии и болезней сердца

Многие врачи отмечают ухудшение доступности медицинской помощи в стране во время эпидемии коронавируса. Наиболее критичная ситуация, по их словам, сложилась в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Такие данные следуют из опроса аналитической компании RNC Pharma и соцсети «Доктор на работе».

Приостановка оказания плановой помощи приводит к росту смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, заявили «Известиям» представители медицинского сообщества. А к осени, по их мнению, может возрасти и число тяжелых онкологических больных.

Все, что не связано с коронавирусом, сейчас работает по остаточному принципу, отметили участники опроса. 52 % отметили серьезное ухудшение ситуации с доступностью медицинской помощи из-за эпидемии COVID-19.

По мнению еще 40% медиков, ситуация с доступностью врачебной помощи близка к критической: специалисты перегружены, идет массовое перепрофилирование лечебных учреждений, а выбывающие мощности при этом никак не компенсируются. Такой точки зрения придерживаются медики из столичных регионов — Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

В Минздраве России и подмосковном ведомстве на запрос «Известий» оперативно не ответили. А в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга заявили, что из-за ситуации с заболеваемостью в городе проводится наращивание числа инфекционных коек и дальнейшее перепрофилирование учреждений под прием больных с коронавирусной инфекцией. При этом прием плановых пациентов приостановлен до распоряжения санитарного врача.

«В настоящее время больных с коронавирусной инфекцией принимает 21 учреждение, два из которых изначально были инфекционными. Общее число коек – 6928. В борьбе с коронавирусной инфекцией задействовано более 10 тысяч человек медицинского персонала. Проблема кадрового дефицита существует, поэтому для работы привлекаются студенты и идет набор нового персонала», – говорится в ответе ведомства на запрос.

Сложную ситуацию с оказанием плановой медицинской помощи пациентам с другими видами заболеваний отметили и опрошенные «Известиями» представители профсообщества.

«Такое развитие ситуации ожидалось с самого начала. Но необходимо учитывать и то, что в разных регионах она неодинакова, все зависит от эпидемиологической обстановки. Приостановка оказания плановой медицинской помощи была вынужденной мерой. Если бы этого не сделали, то в России была бы такая же высокая смертность, как в Европе или США», – заявил завкафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Евгений Ачкасов.

При этом на работу с зараженными COVID-19 сегодня перепрофилируются, например, и онкологические центры, а их пациенты уже столкнулись с отменой операций.

«В оставшейся части стационаров нагрузка сильно возросла. Например, в Северо-Западном округе три учреждения специализируются на лечении рака прямой кишки, в том числе и наша больница. Две клиники перепрофилированы под коронавирус, поэтому все пациенты, которые должны были там пролечиться, переведены к нам. Считаю, что такие учреждения лучше не стоило трогать и оставить их работу в прежнем режиме, чтобы больные получали качественную помощь», — сказал заведующий отделением онкоколопроктологии в МГОБ № 62 Илья Черниковский.

Длительное неоказание плановой помощи в итоге может привести к ухудшению состояния людей с онкологическими заболеваниями.

«Сейчас все обследования приостановлены. Соответственно, существенно снизилось и выявление онкологии на ранней стадии. Поэтому осенью, когда многие еще и с дач вернутся, мы ожидаем взрыв онкологической заболеваемости, особенно с запущенными стадиями. И нагрузка на специализированные учреждения сильно возрастет», – подчеркнул Илья Черниковский.

Эпидобстановка негативно отразилась и на работе специалистов сердечно-сосудистого профиля.

«Часть специалистов переведены для лечения больных c COVID-инфекцией, часть хирургов, которые лечат нековидные заболевания, держим в резерве. Схема работы такая стала, военная», — рассказал «Известиям» завотделением рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения ГКБ им. И.В. Давыдовского Дмитрий Скрыпник.

Как и в других сферах, в кардиологии и неврологии опасались, что из-за эпидемии не будет хватать ресурсов, чтобы лечить обычные заболевания. Однако стационары этого профиля оказались не загружены. Но здесь возникли другие сложности.

«Основной нашей проблемой оказался страх пациентов перед возможным заражением коронавирусом в больнице. Люди стали долго терпеть плохое самочувствие и обращаются за помощью на очень поздних сроках заболевания — подчас тогда, когда мы уже почти не можем им помочь. Известно, что от инфаркта миокарда умирает каждый третий из не обратившихся к врачу пациентов. Статистику мы еще не подводили, но предварительные данные говорят о том, что смертность пациентов не от COVID может возрасти», – посетовал Дмитрий Скрыпник.

Возвращение перепрофилированных учреждений к прежнему ритму работы после улучшения эпидемической обстановки не произойдет за одну неделю, считает Илья Черниковский. Многим необходимо будет вернуть свою технику, аппараты ИВЛ например. Кроме того, необходимо будет и продезинфицировать все помещения больниц, провести тестирование сотрудников и дождаться результатов их анализов.