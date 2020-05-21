Праздник в сети: как благовещенские школьники отметят последний звонок

В понедельник, 25 мая, для 1 172 благовещенских выпускников 11-х классов, а также для 2 583 выпускников 9-х классов прозвенит последний звонок. В этом году в связи с пандемией коронавируса школьные праздники пройдут в режиме онлайн.

Приготовления к мероприятию идут полным ходом. Педагоги, родители и дети снимают фильмы на память, которые будут опубликованы в социальных сетях школ.

«В нашей гимназии праздник будет состоять из двух частей. Во-первых, мы снимаем видеопоздравления директора, первоклассников, классных руководителей, которые опубликуем в Инстаграме и на сайте учреждения. Во-вторых, классные руководители проведут онлайн классные часы», – сообщила директор гимназии № 25 Екатерина Намоконова.

Трансляции в прямом эфире начнутся в инстаграм-аккаунтах школ, а также приложениях Zoom и Skype в 10:00.Несмотря на то, что одиннадцатиклассники будут находиться у себя дома, по словам педагогов, они уже приготовили традиционную нарядную школьную форму для праздничного дня.

«Ребята будут у себя дома. Девочки нарядные, в белых фартуках, мальчики – в костюмах. Учителя соберутся в классе в масках. Класс мы украсим, позвучит гимн. Каждый класс приготовил свой номер, например, у нас пройдет танцевальный флешмоб и челлендж с передачей колокольчика», – рассказала Елена Глухих, директор средней школы № 27.

В лицее № 6 во время онлайн-конференций, посвященных празднику «Последний звонок», проведут несколько оригинальных конкурсов.

«По голосу и по дежурным фразам выпускники будут угадывать учителей. Мы уже записали аудиосообщения от наших педагогов. А по фотографиям ребят в маленьком возрасте нужно будет угадать выпускников», – поделилась заместитель директора по воспитательной работе лицея № 6 Ксения Колотова.

В финале онлайн-праздников, по традиции, для учеников прозвенит последний звонок, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.