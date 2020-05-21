14 медиков обратились с жалобой на зарплату в прокуратуру

Прокурор Амурской области Руслан Медведев 20 мая в режиме видеосвязи принял медицинских работников по вопросам нарушений их прав. В приеме участвовал начальник Государственной инспекции труда в Амурской области Алексей Нарскин.

К правоохранителям обратилось 14 человек. Большинство из них – работники Благовещенской городской клинической больницы. Граждане пожаловались на нарушения при начислении заработной платы.

Также о нарушениях законодательства об оплате труда прокурору рассказали работники медицинских учреждений Белогорска и Михайловского района.

По поручению прокурора области по всем обращениям незамедлительно организованы проверки с привлечением специалистов министерства здравоохранения области и Государственной инспекции труда в Амурской области. О результатах проверочных мероприятий будет лично доложено Руслану Медведеву.