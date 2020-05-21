Дожди и грозы: прогноз погоды в Амурской области на 22 мая

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В Амурской области 22 мая при переменной облачности местами будут идти кратковременные дожди. Днем в отдельных районах ожидаются сильные дожди и грозы.

Ночью ветер подует с востока, северо-востока со скоростью 2-7 метров в секунду, днем – с севера, 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 5...10, местами при прояснении – около нуля. Днем будет плюс 19...24, в осадках – 12...17.

В Благовещенске ночью без осадков, во второй половине дня ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северный умеренный. Воздух прогреется ночью до 10, днем – до 21...23 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.