Пандемия не повлияет на сроки приемной кампании в амурских колледжах

Сроки приемной кампании в амурских колледжах не перенесут из-за пандемии. Прием документов на поступление в ссуз будет осуществляться с 20 июня посредством традиционной или электронной почты, а также через электронные ресурсы, с которыми работает конкретная образовательная организация.

Вся информация о направлениях подготовки, проходных баллах, перечне документов для поступления, местах в общежитиях размещена на официальных сайтах колледжей, сообщает региональное министерство образования и науки. Также на платформах опубликованы контакты специалистов приемной комиссии, которые готовы ответить на любые вопросы, касающиеся набора студентов.

«Возможность поступить в колледжи и техникумы у выпускников Амурской области будет на основании оценок в аттестате. Чтобы быть принятыми в высшие учебные заведения, одиннадцатиклассникам необходимо сдать ЕГЭ. Поскольку даты проведения госэкзамена будут перенесены (нормативный документ федерального министерства с указанными изменениями ожидается в ближайшие дни), сроки приема документов в вузах будут скорректированы», – прокомментировали в региональном минобрнауки.