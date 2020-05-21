Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:00 0

Пандемия не повлияет на сроки приемной кампании в амурских колледжах

Пандемия не повлияет на сроки приемной кампании в амурских колледжах
Фото: pixabay.com

Сроки приемной кампании в амурских колледжах не перенесут из-за пандемии. Прием документов на поступление в ссуз будет осуществляться с 20 июня посредством традиционной или электронной почты, а также через электронные ресурсы, с которыми работает конкретная образовательная организация.

Вся информация о направлениях подготовки, проходных баллах, перечне документов для поступления, местах в общежитиях размещена на официальных сайтах колледжей, сообщает региональное министерство образования и науки. Также на платформах опубликованы контакты специалистов приемной комиссии, которые готовы ответить на любые вопросы, касающиеся набора студентов.

«Возможность поступить в колледжи и техникумы у выпускников Амурской области будет на основании оценок в аттестате. Чтобы быть принятыми в высшие учебные заведения, одиннадцатиклассникам необходимо сдать ЕГЭ. Поскольку даты проведения госэкзамена будут перенесены (нормативный документ федерального министерства с указанными изменениями ожидается в ближайшие дни), сроки приема документов в вузах будут скорректированы», – прокомментировали в региональном минобрнауки.

Просмотров всего: 148

#коронавирус #ссузы

распечатать


Коронавирус 7

Глава амурского Роспотребнадзора назвала причины резкого роста COVID-19 в регионе
Коронавирус

Соцработники Приамурья получат дополнительные выплаты за работу в условиях пандемии
Коронавирус 3

Приамурье занимает девятое место в ДФО по количеству смертей от COVID-19

Коронавирус 2

На самоизоляции в Приамурье находятся больше 800 человек

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь