В Благовещенске еще на одном участке Калинина меняют сети (фото)

В Благовещенске ремонтируют коммуникации на участке Калинина от Ленина до Краснофлотской. Всего рабочие заменят 138 метров изношенных канализационных труб и 140 метров устаревшего водопровода на новые трубы из современных материалов.

Также там выполнят теплоизоляцию, которая продлит срок службы сетей. К ремонту на участке улицы Калинина от Ленина до Краснофлотской рабочие приступили 17 мая.

Работы проводятся в рамках комплексного ремонта улицы Калинина по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На улице Калинина от Краснофлотской до Тенистой будет отремонтировано дорожное покрытие, тротуары, леерные ограждения, смонтированы дорожные знаки.

Параллельно с ремонтными работами по нацпроекту также идет замена инженерных сетей: водопровода, канализации, тепловых сетей, сообщает пресс-служба амурского минтранса. Инженерные коммуникации в амурской столице изрядно устарели, поэтому администрацией города Благовещенска было принято решение по их замене.

Работу одновременно выполняют шесть подрядных организаций. Длительного отключения потребителей от водоснабжения из-за выполняемых работ не потребуется, обещают в ведомстве.