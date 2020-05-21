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сегодня, 15:27 4

В Благовещенске еще на одном участке Калинина меняют сети (фото)

В Благовещенске еще на одном участке Калинина меняют сети (фото)

В Благовещенске ремонтируют коммуникации на участке Калинина от Ленина до Краснофлотской. Всего рабочие заменят 138 метров изношенных канализационных труб и 140 метров устаревшего водопровода на новые трубы из современных материалов.

Также там выполнят теплоизоляцию, которая продлит срок службы сетей. К ремонту на участке улицы Калинина от Ленина до Краснофлотской рабочие приступили 17 мая.

Работы проводятся в рамках комплексного ремонта улицы Калинина по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На улице Калинина от Краснофлотской до Тенистой будет отремонтировано дорожное покрытие, тротуары, леерные ограждения, смонтированы дорожные знаки.

Параллельно с ремонтными работами по нацпроекту также идет замена инженерных сетей: водопровода, канализации, тепловых сетей, сообщает пресс-служба амурского минтранса. Инженерные коммуникации в амурской столице изрядно устарели, поэтому администрацией города Благовещенска было принято решение по их замене.

Работу одновременно выполняют шесть подрядных организаций. Длительного отключения потребителей от водоснабжения из-за выполняемых работ не потребуется, обещают в ведомстве.

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#строительство

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Комментарии
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  • Папа Римский

    Папа Римский
    58 минут назад

    Фигасе в городе эффективные манагеры.

    Значит дом Калинина, 1 манагеры значит разрешили построить, подключение к водопроводу и канализации у него было 98% было с улицы Калинина.

    Так почему дали разрешение застройщику подключится к сетям без предварительной перекладки изношеных ???

    А теперь их город за счёт всех жителей перекладывает.

    Это вообще норма или как ?

  • Aligator z

    Aligator z
    42 минуты назад

    На Калинина идет конкретное отмывание наших денег. В прошлом году поставили железные ограждения - сейчас их срезают. На определенных участках меняли бордюры, плитку - сейчас все демонтируют и выбрасывают. А чья фирма новое ухудшенного качества поставляет..... Будущего мера города нашего ......

  • Генрих Наваррский

    Генрих Наваррский
    33 минуты назад

    Зачем ломают железные ограждения? Что за дичь происходит?????????????????????

  • alex 3

    alex 3
    6 минут назад

    вокруг новая застройка а коммуникации "старые". СК может должно заинтересоваться этой "деятельностью", бабушка то спит.

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