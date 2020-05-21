В Благовещенске замеряют объем твердых коммунальных отходов

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В Благовещенске идет весенний этап замеров твердых коммунальных отходов. Он продлится до 24 мая.

Объем и масса ТКО замеряются выборочно по 40 категориям объектов. Среди них жилые дома, предприятия торговли, общественного питания, учреждения образования и другие — всего 153 объекта. Это позволяет определить корректный тариф за вывоз твердых коммунальных отходов для разных категорий потребителей.

Замеры проводятся для установки нормативов на уровне региона, которые определяются по результатам сезонных замеров в четырех муниципалитетах. На территории Благовещенска замеры идут в двух районах, где численность населения составляет более 2 процентов от общегородской, а также расположено много объектов по которым необходимо провести замеры.

В четверг, 21 мая, специалисты управления ЖКХ города измерили объем и массу ТКО в 70-м квартале амурской столицы, расположенном в квадрате улиц Ленина – Политехническая – Зейская – Чайковского.

«На сегодняшний день действующий норматив полностью подтверждается. Как показывает практика, больший объем отходов у нас весной, так как горожане проводят уборочные работы, выносят мусор, скопившийся за зиму. Замеры осуществляются ежеквартально. Суточный объем отходов определяется по объему контейнера — взвешиваются пустой и полный контейнеры. За семь суток определяется средние объем и масса, а затем высчитывается норматив», — пояснила руководитель сектора отдела по благоустройству городского управления ЖКХ Оксана Широбокова.

После проведения замеров, данные будут обработаны и переданы в ГБУ Амурской области «Экология». Нормативы ТКО будут утверждены правительством Приамурья, сообщает пресс-служба администрации города.