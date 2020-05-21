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сегодня, 15:02 0

«Аэрофлот» разрешил пассажирам дважды менять даты и направления вылета без штрафов

«Аэрофлот» разрешил пассажирам дважды менять даты и направления вылета без штрафов
Фото: pixabay.com

Компания «Аэрофлот» сообщила о расширении возможности по переоформлению билетов, купленных до 1 мая. Из-за пандемии COVID-19 пассажирам предоставляется возможность дважды изменить даты и/или направление без штрафных санкций.

Для переоформления билета пассажиру не нужно приезжать в офис продаж, достаточно обратиться до 31 декабря 2020 года по телефону в контакт-центр «Аэрофлота» или агентство, где билет был куплен.

При первом переоформлении билета на рейсы до 31 декабря 2020 года с сохранением маршрута и класса обслуживания не потребуется доплачивать даже разницу в тарифах, если она возникнет, а срок действия билета будет увеличен до 30 апреля 2021 года, что расширит возможности для дальнейшего переоформления билета, если потребуется.

Если необходимо переоформить авиабилет на другие даты, маршрут и/или класс обслуживания, то стоимость первоначального авиабилета будет принята как оплата нового авиабилета и потребуется доплатить разницу в стоимости, если она возникнет.

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#транспорт

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