В Циолковском получили помощь от бизнеса: маски, перчатки и защитные костюмы

В ЗАТО Циолковский поступила помощь от бизнесменов: 8,5 тысячи одноразовых защитных масок, 2 тысячи перчаток и 6 защитных одноразовых костюмов.

«Провел переговоры с бизнесом, нам доставили безвозмездно маски, перчатки и костюмы. Костюмов немного, всего 6, но обещали после 21 мая еще доставить, пока что было на остатке. Это одноразовые комбинезоны, мы и этому рады, конечно», – рассказал глава ЗАТО Циолковский Сергей Левицкий.

Он пояснил, что помощь распределили следующим образом – все костюмы переданы медикам, 700 масок оставили в администрации, 1,5 тысячи масок отдали сотрудникам Федерального медико-биологического агентства, которое работает на территории ЗАТО, 2,5 тысячи передали полиции Циолковского, еще более 3 тысяч масок волонтеры раздают населению.

«Я еще раз прошу жителей соблюдать социальную дистанцию и по возможности не выходить из дома, соблюдать самоизоляцию. Самое главное – это дисциплина, только так мы можем добиться нераспространения инфекции, – прокомментировал Сергей Левицкий. – Сейчас погода хорошая, но люди все же стараются сидеть дома. Также мы работаем с волонтерами и полицией, они подходят к группам, объясняют».

Как сообщало Амур.инфо, по данным на 19 мая, в Циолковском было зарегистрировано 11 случаев заражения COVID-19. Эти данные не входят в областную статистику, публикуемую на сайте Роспотребнадзора и правительства Амурской области, так как ЗАТО Циолковский относится к ФМБА.